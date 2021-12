A vállalat 2018 óta gyárt elektromos motorokat, a többi között a leggyakrabban eladott járművükbe, az e-tronba is az kerül, ráadásul kettő, olykor három is. Idén le­gördült a gyártósorról a 40 milliomodik motor is, ami éppen elektromos volt. Nem érik be ezekkel a sikerekkel, a következő elektromosmotor-generáció előkészületei már teljes gőzzel zajlanak. Az új motorgeneráció gyártására a vállalat teljesen új gyártóterületet alakított ki. Ebben az új gyáregységben készülnek azok az új fejlesztésű elektromotorok, amelyek a Volkswagen-konszern prémium elektromos platform (Premium Platform Electric – PPE), tisztán elektromos meghajtású modelljeibe kerülnek beépítésre. Így akár Győrben épülhet ki az egyik legnagyobb elektromotorgyár, a belső égésű motorokhoz hasonlóan.

Az Audi e-tron S autók hátsó meghajtását két elektromos motor „házasítása” alkotja