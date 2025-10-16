37 perce
Dunaújvárosban is elindult az Újraélesztés hónapja
Az életmentés nemcsak a hivatásos mentők és tűzoltók feladata, hanem bárkié, aki tudja, mit kell tennie vészhelyzetben. Október az Újraélesztés hónapja, amelynek célja, hogy minél többen elsajátítsák az újraélesztés lépéseit, és ne féljenek cselekedni, ha baj van. A programhoz a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók is csatlakoztak, közösen gyakorolva a segítségnyújtás legfontosabb technikáit.
Ma van az újraélesztés világnapja, és ezzel egy időben országszerte elindult az Újraélesztés hónapja program. A kezdeményezés célja, hogy minél több ember megtanulja, hogyan lehet gyorsan és hatékonyan életet menteni, ha valaki hirtelen összeesik vagy leáll a keringése. Dunaújvárosban a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a mentőszolgálat közösen tart gyakorlati bemutatókat és oktatásokat a tűzoltóknak – de a szakemberek szerint mindenkinek érdemes elsajátítania az újraélesztés alapjait.
Újraélesztés világnapja és újraélesztés hónapja: a gyors cselekvés életeket menthet
Október 16-án az egész világ az újraélesztés fontosságára figyel. Az Országos Mentőszolgálat kezdeményezésére idén is elindult az Újraélesztés hónapja program, amelynek célja, hogy minél több ember sajátítsa el a laikus újraélesztés helyes módját.
A mentőszolgálat szakemberei arra hívják fel a figyelmet, hogy a gyors és határozott fellépés életet menthet — hiszen a hirtelen szívmegállás esetében minden másodperc számít.
Tanfolyam a hivatásosoknak – újraélesztés oktatás Dunaújvárosban
A kezdeményezéshez a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is csatlakozott. Ennek keretében a mentőszolgálat munkatársai október hónapban újraélesztés-oktatásokat tartanak a sárbogárdi, székesfehérvári és dunaújvárosi hivatásos tűzoltók számára.
A cél nemcsak a szakemberek tudásának bővítése, hanem az is, hogy ők a mindennapokban és szolgálaton kívül is gyorsan, magabiztosan tudjanak segítséget nyújtani.
Mentőszolgálat: minden perc számít az életmentésben
Havasi Rita mentőtechnikus, aki a székesfehérvári tanfolyamon tartott bemutatót, hangsúlyozta:
- A szív- és érrendszeri megbetegedések okozta keringésleállás a vezető halálokok között szerepel.
A hirtelen szívmegállások 60–80 százalékában laikusok az első észlelők – ha ők tudják, mit kell tenni, a túlélés esélye sokszorosára nő.
Hogyan kell újraéleszteni valakit lépésről lépésre
- Bizonyosodj meg a biztonságról! – Először győződj meg arról, hogy te és a beteg is biztonságban vagytok (pl. nincs áramütésveszély, forgalom stb.).
- Ellenőrizd az eszméletet! – Szólítsd meg hangosan, finoman rázd meg a vállát.
- Hívd a mentőket (112)! – Ha nem reagál, azonnal értesítsd a segélyhívót, vagy kérj meg valakit, hogy hívja, amíg te megkezded az újraélesztést.
- Ellenőrizd a légzést! – Hajolj közel: hallgasd, érezd, nézd a mellkast. Ha 10 másodpercig nincs normális légzés, azonnal kezdd meg a mellkaskompressziót!
- Szívmasszázs megkezdése – Tedd a kezeidet egymásra a mellkas közepére, és nyomd le kb. 5–6 cm mélyen, percenként 100–120 ütemben (kb. a „Stayin’ Alive” ritmusában).
- Mesterséges lélegeztetés (ha tudod) – 30 mellkaskompresszió után adj 2 befúvást, majd folytasd a ciklust.
- Használj defibrillátort (AED-t), ha elérhető! – Kövesd a készülék utasításait.
Mit kell csinálni ha valaki összeesik
- Ne ess pánikba! – Először győződj meg arról, hogy reagál-e.
- Hívd a 112-t, és mondd el, hogy eszméletlen emberhez van szükség mentőre.
- Ellenőrizd a légzését és keringését.
- Ha nincs légzés, kezdd meg az újraélesztést azonnal.
- Kérj segítséget: ha valaki a közelben van, irányítsd, hogy hozza a defibrillátort (pl. közintézményekben, plázákban, sportlétesítményekben elérhető).
Hány perc alatt lehet újraéleszteni
A túlélés esélye minden percben 10%-kal csökken, ha nem történik újraélesztés. Ha 3–5 percen belül megkezdik a szívmasszázst és a defibrillálást, a beteg túlélési esélye akár 50–70% is lehet. Ha a mentők 8–10 percen belül érkeznek, addig a laikus újraélesztés élet-halál kérdése lehet.
A dunaújvárosi életmentő defibrillátorok listáját tt találja.
Mikor nem szabad újraélesztést végezni
- Ha biztosan megállapítható a halál beállta (pl. bomlás, testhűlés nélküli merevség, testrészek hiánya).
- Ha életveszélyes a helyszín (pl. tűz, áramütés kockázata).
- Ha orvos vagy mentőszolgálat már átvette az ellátást, ne avatkozz közbe.
Minden más esetben – még ha nem is vagy biztos benne – inkább kezdj el segíteni, mintsem tétlenül várj.
Újraélesztés során mire kell figyelni
- A mellkas megfelelő mélységű lenyomása – legalább 5 cm, de legfeljebb 6 cm.
- Ne szüneteltesd a nyomásokat feleslegesen! – csak a befúvások idejére, vagy ha megérkezett az AED.
- Cserélj, ha elfáradsz! – hosszabb újraélesztésnél kérj segítséget.
- Ne félj hibázni. A rosszul kivitelezett újraélesztés is többet ér, mint a semmi.
Tűzoltók, mentők és civilek egy célért: életet menteni
A Fejér vármegyei tűzoltók és mentőszolgálatosok példát mutatnak: folyamatosan tanulnak, gyakorolnak és oktatnak. Az Újraélesztés hónapja jó alkalom arra, hogy Dunaújvárosban is minél többen elsajátítsák az életmentés alapjait, hiszen a tudás valóban életet menthet.
