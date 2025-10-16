Dunaújvárosban is elindult az Újraélesztés hónapja

Ma van az újraélesztés világnapja, és ezzel egy időben országszerte elindult az Újraélesztés hónapja program. A kezdeményezés célja, hogy minél több ember megtanulja, hogyan lehet gyorsan és hatékonyan életet menteni, ha valaki hirtelen összeesik vagy leáll a keringése. Dunaújvárosban a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a mentőszolgálat közösen tart gyakorlati bemutatókat és oktatásokat a tűzoltóknak – de a szakemberek szerint mindenkinek érdemes elsajátítania az újraélesztés alapjait.

Ma van az újraélesztés világnapja, és ezzel egy időben országszerte elindult az Újraélesztés hónapja program.

Újraélesztés világnapja és újraélesztés hónapja: a gyors cselekvés életeket menthet

Október 16-án az egész világ az újraélesztés fontosságára figyel. Az Országos Mentőszolgálat kezdeményezésére idén is elindult az Újraélesztés hónapja program, amelynek célja, hogy minél több ember sajátítsa el a laikus újraélesztés helyes módját.

A mentőszolgálat szakemberei arra hívják fel a figyelmet, hogy a gyors és határozott fellépés életet menthet — hiszen a hirtelen szívmegállás esetében minden másodperc számít.

Tanfolyam a hivatásosoknak – újraélesztés oktatás Dunaújvárosban

A kezdeményezéshez a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is csatlakozott. Ennek keretében a mentőszolgálat munkatársai október hónapban újraélesztés-oktatásokat tartanak a sárbogárdi, székesfehérvári és dunaújvárosi hivatásos tűzoltók számára.

A cél nemcsak a szakemberek tudásának bővítése, hanem az is, hogy ők a mindennapokban és szolgálaton kívül is gyorsan, magabiztosan tudjanak segítséget nyújtani.

Mentőszolgálat: minden perc számít az életmentésben

Havasi Rita mentőtechnikus, aki a székesfehérvári tanfolyamon tartott bemutatót, hangsúlyozta:

- A szív- és érrendszeri megbetegedések okozta keringésleállás a vezető halálokok között szerepel.

A hirtelen szívmegállások 60–80 százalékában laikusok az első észlelők – ha ők tudják, mit kell tenni, a túlélés esélye sokszorosára nő.

Hogyan kell újraéleszteni valakit lépésről lépésre

Bizonyosodj meg a biztonságról! – Először győződj meg arról, hogy te és a beteg is biztonságban vagytok (pl. nincs áramütésveszély, forgalom stb.).

Ellenőrizd az eszméletet! – Szólítsd meg hangosan, finoman rázd meg a vállát.

Hívd a mentőket (112)! – Ha nem reagál, azonnal értesítsd a segélyhívót, vagy kérj meg valakit, hogy hívja, amíg te megkezded az újraélesztést.

Ellenőrizd a légzést! – Hajolj közel: hallgasd, érezd, nézd a mellkast. Ha 10 másodpercig nincs normális légzés, azonnal kezdd meg a mellkaskompressziót!

Szívmasszázs megkezdése – Tedd a kezeidet egymásra a mellkas közepére, és nyomd le kb. 5–6 cm mélyen, percenként 100–120 ütemben (kb. a „Stayin’ Alive” ritmusában).

Mesterséges lélegeztetés (ha tudod) – 30 mellkaskompresszió után adj 2 befúvást, majd folytasd a ciklust.

Használj defibrillátort (AED-t), ha elérhető! – Kövesd a készülék utasításait.

Mit kell csinálni ha valaki összeesik

Ne ess pánikba! – Először győződj meg arról, hogy reagál-e.

Hívd a 112-t, és mondd el, hogy eszméletlen emberhez van szükség mentőre.

Ellenőrizd a légzését és keringését.

Ha nincs légzés, kezdd meg az újraélesztést azonnal.

Kérj segítséget: ha valaki a közelben van, irányítsd, hogy hozza a defibrillátort (pl. közintézményekben, plázákban, sportlétesítményekben elérhető).

Hány perc alatt lehet újraéleszteni

A túlélés esélye minden percben 10%-kal csökken, ha nem történik újraélesztés. Ha 3–5 percen belül megkezdik a szívmasszázst és a defibrillálást, a beteg túlélési esélye akár 50–70% is lehet. Ha a mentők 8–10 percen belül érkeznek, addig a laikus újraélesztés élet-halál kérdése lehet.