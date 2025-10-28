Őszi betegségek megelőzése – ezt mondja a háziorvos

Ahogy beköszönt az ősz, egyre többen tapasztalnak náthás tüneteket, köhögést és levertséget. A hőmérséklet ingadozása és a zárt terekben töltött idő kedvez a vírusok terjedésének. A szakértők arra figyelmeztetnek: most van itt az ideje az immunrendszer megerősítésének. Hogyan készíthetjük fel szervezetünket az őszi vírusok ellen – erre keressük a választ.

Hogyan készíthetjük fel szervezetünket az őszi vírusok ellen? Mutatjuk!

Őszi vírusok ellen - Védőoltásokkal a legerősebb a védelem

Mosolygó Éva szerint ma már jóval több lehetőségünk van a megelőzésre, mint akár 10 évvel ezelőtt. A felol.hu cikkében kiemeli, hogy a specifikus védelem, például az influenza vagy koronavírus elleni oltás, nemcsak a fertőzés kialakulását akadályozhatja meg, hanem a fertőzőképességet is csökkenti. A járványok óta megerősödött az úgynevezett aspecifikus védekezés, mint a maszkviselés és gyakori kézmosás. Ezekről a székesfehérvári háziorvos azt mondja: ha otthon maradunk betegen, nemcsak magunkat, hanem családunkat is védjük. Sokan gondolják, hogy a nagy dózisú vitaminbevitel a kulcs az egészséghez, de Mosolygó Éva óvatosságra int: a vitamin önmagában nem csodafegyver. Sokkal fontosabb a minőségi alvás, a rendszeres mozgás és a kiegyensúlyozott étkezés.

Hogyan készíthetjük fel szervezetünket az őszi vírusok ellen?

A háziorvos külön hangsúlyozta: a legtöbb beteg addig dolgozik, amíg teljesen ki nem merül, pedig a pihenés hiánya kétszeresére nyújthatja a gyógyulási időt.

Házi praktikák és antibiotikumok – mikor melyiket?

A nagymamáink által használt házi módszerek – hagymatea, kamillás gőzölés – enyhíthetik a tüneteket, de a döntő szó mindig az orvosé. Az antibiotikum nem vírus ellen való, így csak indokolt esetben alkalmazható.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha a tünetek súlyosbodnak, nem érdemes várni. A korai diagnózis kulcsfontosságú a szövődmények megelőzésében.

Fontos az immunrendszer védelme

