32 perce
Őszi betegségek megelőzése – ezt mondja a háziorvos
Ahogy beköszönt az ősz, nemcsak a levelek hullanak, hanem az immunrendszerünk is gyengülhet – a nátha, az influenza és a koronavírus ismét támadásba lendül. A felol.hu utánajárt annak, hogyan készíthetjük fel szervezetünket az őszi vírusok ellen, és felkereste Mosolygó Évát, székesfehérvári háziorvost, aki részletesen elmagyarázta, milyen modern és hagyományos módszerek állnak rendelkezésünkre.
Ahogy beköszönt az ősz, egyre többen tapasztalnak náthás tüneteket, köhögést és levertséget. A hőmérséklet ingadozása és a zárt terekben töltött idő kedvez a vírusok terjedésének. A szakértők arra figyelmeztetnek: most van itt az ideje az immunrendszer megerősítésének. Hogyan készíthetjük fel szervezetünket az őszi vírusok ellen – erre keressük a választ.
Őszi vírusok ellen - Védőoltásokkal a legerősebb a védelem
Mosolygó Éva szerint ma már jóval több lehetőségünk van a megelőzésre, mint akár 10 évvel ezelőtt. A felol.hu cikkében kiemeli, hogy a specifikus védelem, például az influenza vagy koronavírus elleni oltás, nemcsak a fertőzés kialakulását akadályozhatja meg, hanem a fertőzőképességet is csökkenti. A járványok óta megerősödött az úgynevezett aspecifikus védekezés, mint a maszkviselés és gyakori kézmosás. Ezekről a székesfehérvári háziorvos azt mondja: ha otthon maradunk betegen, nemcsak magunkat, hanem családunkat is védjük. Sokan gondolják, hogy a nagy dózisú vitaminbevitel a kulcs az egészséghez, de Mosolygó Éva óvatosságra int: a vitamin önmagában nem csodafegyver. Sokkal fontosabb a minőségi alvás, a rendszeres mozgás és a kiegyensúlyozott étkezés.
Hogyan készíthetjük fel szervezetünket az őszi vírusok ellen?
A háziorvos külön hangsúlyozta: a legtöbb beteg addig dolgozik, amíg teljesen ki nem merül, pedig a pihenés hiánya kétszeresére nyújthatja a gyógyulási időt.
Házi praktikák és antibiotikumok – mikor melyiket?
A nagymamáink által használt házi módszerek – hagymatea, kamillás gőzölés – enyhíthetik a tüneteket, de a döntő szó mindig az orvosé. Az antibiotikum nem vírus ellen való, így csak indokolt esetben alkalmazható.
Mikor forduljunk orvoshoz?
Ha a tünetek súlyosbodnak, nem érdemes várni. A korai diagnózis kulcsfontosságú a szövődmények megelőzésében.
A teljes cikket itt olvashatják el.
Fontos az immunrendszer védelme
Immunrendszerünket egész évben erősíteni kell, de az őszi-téli időszakban még fontosabb ügyelni arra, hogy megvédjük az egészségünket. Erről bővebben itt olvashatnak.
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!