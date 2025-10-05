Orvosmeteorológiai előrejelzés: szeles, hűvös kezdet után javuló közérzet a hét közepétől

Az orvosmeteorológia szerint a hét első felében még a szeles, hűvös, csapadékos idő terheli a szervezetet, hidegfronti tünetekkel és alacsony hőérzettel.

Az orvosmeteorológia megfigyelései alapján ilyenkor gyakori a fejfájás

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A

Orvosmeteorológiai előrejelzés:

Vasárnap

A gyakori esők és a megerősödő északnyugati szél miatt hidegfronti tünetek várhatók. Sokaknál fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás és fáradékonyság léphet fel. A 10–16 °C-os hőmérséklet mellett a reumás panaszok is felerősödhetnek, a kinti tevékenységek pedig megterhelőek lehetnek.

Hétfő

A szeles, változékony idő továbbra is frontérzékenyeknek kedvezőtlen. A légmozgás miatt ingerlékenység, koncentrációs nehézség jelentkezhet, emellett a reggeli ködfoltok nehezíthetik a közlekedést, ami fokozott figyelmet igényel. A hőérzet alacsony marad, 14 °C körüli csúccsal.