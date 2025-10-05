1 órája
Orvosmeteorológiai előrejelzés: szeles, hűvös kezdet után javuló közérzet a hét közepétől
A hét első felében a hűvös, szeles és csapadékos idő tovább terheli a szervezetet. Az orvosmeteorológia szerint a hidegfronti hatás miatt fejfájás, ízületi fájdalmak és keringési panaszok is jelentkezhetnek, de a hét közepétől fokozatosan javulhat a közérzet.
Az orvosmeteorológia szerint a hét első felében még a szeles, hűvös, csapadékos idő terheli a szervezetet, hidegfronti tünetekkel és alacsony hőérzettel.
Orvosmeteorológiai előrejelzés:
Vasárnap
A gyakori esők és a megerősödő északnyugati szél miatt hidegfronti tünetek várhatók. Sokaknál fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás és fáradékonyság léphet fel. A 10–16 °C-os hőmérséklet mellett a reumás panaszok is felerősödhetnek, a kinti tevékenységek pedig megterhelőek lehetnek.
Hétfő
A szeles, változékony idő továbbra is frontérzékenyeknek kedvezőtlen. A légmozgás miatt ingerlékenység, koncentrációs nehézség jelentkezhet, emellett a reggeli ködfoltok nehezíthetik a közlekedést, ami fokozott figyelmet igényel. A hőérzet alacsony marad, 14 °C körüli csúccsal.