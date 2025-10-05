október 5., vasárnap

Fájhat a fejünk

1 órája

Orvosmeteorológiai előrejelzés: szeles, hűvös kezdet után javuló közérzet a hét közepétől

Címkék#tünetek#hőérzet#orvosmeteorológiai#panasz#fájdalom

A hét első felében a hűvös, szeles és csapadékos idő tovább terheli a szervezetet. Az orvosmeteorológia szerint a hidegfronti hatás miatt fejfájás, ízületi fájdalmak és keringési panaszok is jelentkezhetnek, de a hét közepétől fokozatosan javulhat a közérzet.

Duol.hu

Az orvosmeteorológia szerint a hét első felében még a szeles, hűvös, csapadékos idő terheli a szervezetet, hidegfronti tünetekkel és alacsony hőérzettel. 

orvosmeteorológia
Az orvosmeteorológia megfigyelései alapján ilyenkor gyakori a fejfájás
Fotó: PeopleImages.com - Yuri A

Orvosmeteorológiai előrejelzés:

Vasárnap
A gyakori esők és a megerősödő északnyugati szél miatt hidegfronti tünetek várhatók. Sokaknál fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás és fáradékonyság léphet fel. A 10–16 °C-os hőmérséklet mellett a reumás panaszok is felerősödhetnek, a kinti tevékenységek pedig megterhelőek lehetnek.

Hétfő
A szeles, változékony idő továbbra is frontérzékenyeknek kedvezőtlen. A légmozgás miatt ingerlékenység, koncentrációs nehézség jelentkezhet, emellett a reggeli ködfoltok nehezíthetik a közlekedést, ami fokozott figyelmet igényel. A hőérzet alacsony marad, 14 °C körüli csúccsal.

 

