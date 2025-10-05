október 5., vasárnap

Olvasóink legcukibb kedvenceit ünnepeljük az Állatok Világnapja alkalmából - képgalériával

Címkék#képgaléria#házi kedvenc#Állatok Világnapja

Az Állatok Világnapja alkalmából arra kértük olvasóinkat a Facebook-oldalunkon, hogy osszák meg velünk a legviccesebb, legaranyosabb fotóikat négylábú családtagjaikról – és ti nem is hagytatok minket cserben!

Duol.hu

Rövid idő alatt rengeteg kép érkezett: kutyák, cicák, nyuszik, sőt még néhány különlegesebb házikedvenc is megmutatta magát. A fotók között voltak vicces pillanatok, megható összebújások és igazi modellbeillő pózok is – mindegyikből árad a szeretet és az a különleges kapcsolat, ami az embereket az állatokhoz fűzi.

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a kezdeményezésben és megmutatta kedvencét! 
Összeállítottunk egy válogatást a legjobb képekből – kattints a képgalériára, és nézd meg, hogyan ünnepeltük együtt az Állatok Világnapját!

Olvasóink legcukibb kedvenceit ünnepeljük az Állatok Világnapján

 

 

