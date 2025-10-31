Vasárnap hajnalban ismét átállítottuk az órákat — ezúttal visszafelé. Az óraátállításnak köszönhetően egy órával többet alhattunk, a nap pedig korábban köszöntött ránk. A napkelte Dunaújvárosban vasárnap reggel 6 óra 32 perckor volt, de a korábbi világosság mellett hamarabb is sötétedik majd.

Napkelte Dunaújvárosban, egy csodás őszi reggelen

Fotó: Kallai Felix

Mi változott ezzel az óraátállítással?

A legszembetűnőbb változás a reggeli fényviszonyokat érinti: világosabb reggelek köszöntöttek be, amelyek sokak számára könnyebbé tehetik az ébredést. Ugyanakkor a napnyugta is korábbra került – így az esték hamarabb sötétbe borulnak. Ez a természet rendje, de minden évben újra meg kell szoknunk.

Mikor van napkelte Dunaújvárosban?

Konkrétan Dunaújvárosban az óraállítás napján, vasárnap reggel 06:32-kor kelt fel, ma 6:25-kor, a nap 16:25-kor nyugszik e. A nappalok tehát érezhetően rövidülnek, ahogy közeledünk a tél felé.

Miért örülhetünk mégis ennek a változásnak?

Mert a hétvégi óraátállításnak köszönhetően egy órával többet pihenhettünk.

Mert a világosabb reggelek kellemesebbé tehetik a napindítást.

Mert a korábban érkező esték lehetőséget adnak a lelassulásra, otthoni feltöltődésre — például egy jó könyv, egy film vagy egy forró tea társaságában.

Amennyiben reggeli sétát, sportolást vagy fényképezést terveznek, mostantól 06:30 után már bátran elindulhatnak – a nap ilyenkor már szépen megvilágítja a tájat.