Madárdal és túrázás a Rácalmási Nagy-szigeten

Az őszi természet szépségei és a madárvilág sokszínűsége várja az érdeklődőket október 4-én, szombaton a Rácalmási Nagy-szigeten. Az Európai Madármegfigyelő Napok keretében a résztvevők egy különleges természetismereti és madármegfigyelő túrán vehetnek részt, amely garantáltan élményekben gazdag programnak ígérkezik. Íme a madármegfigyelő túra részletei!

Madármegfigyelő túra a Rácalmási Nagy-szigeten

Fotó: Shutterstock

Madármegfigyelő túra minden korosztálynak

A találkozó a szigetre vezető híd bejáratánál lesz 8:30 és 9:00 között, az indulásra pedig 9:00 órakor kerül sor. A mintegy 4 kilométer hosszú túra során a résztvevők testközelből ismerkedhetnek meg a térség madárvilágával és a sziget természeti értékeivel. A program körülbelül három órát vesz igénybe, így a délelőttöt a természetben, friss levegőn töltheti minden érdeklődő.

A túra nemcsak a madárkedvelőknek szól: családok, baráti társaságok és minden természetbarát számára nagyszerű kikapcsolódási lehetőség. További információ: Lendvai Gábor, +36 30 425 5630