A madarak titkos világa

2 órája

Madárdal és túrázás a Rácalmási Nagy-szigeten

Címkék#Európai Madármegfigyelő Napok#természet#program

Az Európai Madármegfigyelő Napok keretében különleges program várja az érdeklődőket Rácalmáson. A madármegfigyelő túra során a résztvevők közelről láthatják a sziget változatos madárvilágát. A rendezvény minden korosztálynak izgalmas és tartalmas kikapcsolódást biztosít.

Duol.hu

Az őszi természet szépségei és a madárvilág sokszínűsége várja az érdeklődőket október 4-én, szombaton a Rácalmási Nagy-szigeten. Az Európai Madármegfigyelő Napok keretében a résztvevők egy különleges természetismereti és madármegfigyelő túrán vehetnek részt, amely garantáltan élményekben gazdag programnak ígérkezik. Íme a madármegfigyelő túra részletei!

madármegfigyelő túra
Madármegfigyelő túra a Rácalmási Nagy-szigeten
Fotó: Shutterstock

Madármegfigyelő túra minden korosztálynak 

A találkozó a szigetre vezető híd bejáratánál lesz 8:30 és 9:00 között, az indulásra pedig 9:00 órakor kerül sor. A mintegy 4 kilométer hosszú túra során a résztvevők testközelből ismerkedhetnek meg a térség madárvilágával és a sziget természeti értékeivel. A program körülbelül három órát vesz igénybe, így a délelőttöt a természetben, friss levegőn töltheti minden érdeklődő.

 A túra nemcsak a madárkedvelőknek szól: családok, baráti társaságok és minden természetbarát számára nagyszerű kikapcsolódási lehetőség. További információ: Lendvai Gábor, +36 30 425 5630

 

