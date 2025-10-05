1 órája
Legendás magyar buszok lepték el az Aeroparkot
A hétvégén ismét benépesült az Aeropark a közlekedésrajongók legnagyobb örömére. Az Ikarus Találkozó idén több mint száz klasszikus magyar autóbuszt vonultatott fel, amelyek között ritka és különleges járművek is helyet kaptak.
Az idei Ikarus Találkozó nemcsak egy kiállítás volt: élményként, nosztalgiaként és oktató felületként szolgált azok számára, akik szeretik a közlekedéstörténetet. Az esemény a magyar járműgyártás ikonikus korszakát idézte meg, miközben a látogatók testközelből ismerkedhettek meg az ország közlekedéstörténetével. Az esemény mindkét nap 9:00 és 18:00 óra között van nyitva, és a szervezők arra kérték az érdeklődőket, hogy lehetőség szerint közösségi közlekedéssel vagy az ingajáratokkal érkezzenek.
Két napon át tartot a VII. Ferihegyi Ikarus Találkozó
A látogatók több mint száz veterán autóbuszt láthatnak az Aeropark területén. A legendás járművek között egyaránt szerepeltek az 1960-as, 1970-es és 1980-as években gyártott modellek, köztük olyan ritkaságok is, amelyekből mára alig néhány példány maradt fenn. A szervezők – köztük a Légiközlekedési Kulturális Központ, a Volánbusz, a BKV Zrt. és a Közlekedési Múzeum – közös célja az volt, hogy a magyar autóbusz-gyártás múltját és örökségét élményszerű formában mutassák be.
A programok között szerepelt buszfelvonulás, élménybuszozás, statikus kiállítás és különleges motorindítási bemutató is. A rendezvény egyik leglátványosabb eseménye a vasárnap délutáni konvoj volt, amikor mintegy nyolcvan autóbusz vonult végig Vecsés és Üllő főutcáin, rendőrségi biztosítás mellett. A résztvevők egy része régi buszsofőrként, másik fele gyűjtőként vagy önkéntes restaurátorként vett részt a találkozón, amely mára az egyik legnagyobb hazai közlekedéstörténeti eseménnyé nőtte ki magát.
Az Ikarus márkanév a magyar ipartörténet egyik legismertebb és legsikeresebb fejezete. A gyártó járművei a 20. század második felében világszerte elterjedtek, több mint 70 országba exportáltak belőlük. A mostani találkozó célja az volt, hogy ezt a technikai és kulturális örökséget a fiatalabb generációk számára is kézzelfoghatóvá tegye. Az érdeklődők nemcsak kívülről, hanem belülről is megtekinthették a járműveket, néhány utastérben pedig tematikus kiállítás mutatta be a magyar buszgyártás történetét.
Az Aeroparkban mindkét nap reggeltől estig folyamatos programok várták a látogatókat. A közlekedéstörténeti témák mellett repüléstechnikai bemutatók is színesítették a kínálatot – többek között egy An-2-es repülőgép csillagmotorja és egy Boeing 737-es sugárhajtómű is beindult a közönség előtt. A szervezők arra kérték a látogatókat, hogy lehetőség szerint közösségi közlekedéssel vagy az ingajáratokkal érkezzenek, hiszen a rendezvény az elmúlt évek egyik leglátogatottabb közlekedési eseményének bizonyult.
