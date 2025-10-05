Legendás magyar buszok lepték el az Aeroparkot

Az idei Ikarus Találkozó nemcsak egy kiállítás volt: élményként, nosztalgiaként és oktató felületként szolgált azok számára, akik szeretik a közlekedéstörténetet. Az esemény a magyar járműgyártás ikonikus korszakát idézte meg, miközben a látogatók testközelből ismerkedhettek meg az ország közlekedéstörténetével. Az esemény mindkét nap 9:00 és 18:00 óra között van nyitva, és a szervezők arra kérték az érdeklődőket, hogy lehetőség szerint közösségi közlekedéssel vagy az ingajáratokkal érkezzenek.

Az idei Ikarus Találkozó nem csupán egy kiállítás volt

Két napon át tartot a VII. Ferihegyi Ikarus Találkozó

A látogatók több mint száz veterán autóbuszt láthatnak az Aeropark területén. A legendás járművek között egyaránt szerepeltek az 1960-as, 1970-es és 1980-as években gyártott modellek, köztük olyan ritkaságok is, amelyekből mára alig néhány példány maradt fenn. A szervezők – köztük a Légiközlekedési Kulturális Központ, a Volánbusz, a BKV Zrt. és a Közlekedési Múzeum – közös célja az volt, hogy a magyar autóbusz-gyártás múltját és örökségét élményszerű formában mutassák be.

A programok között szerepelt buszfelvonulás, élménybuszozás, statikus kiállítás és különleges motorindítási bemutató is. A rendezvény egyik leglátványosabb eseménye a vasárnap délutáni konvoj volt, amikor mintegy nyolcvan autóbusz vonult végig Vecsés és Üllő főutcáin, rendőrségi biztosítás mellett. A résztvevők egy része régi buszsofőrként, másik fele gyűjtőként vagy önkéntes restaurátorként vett részt a találkozón, amely mára az egyik legnagyobb hazai közlekedéstörténeti eseménnyé nőtte ki magát.

Az Ikarus márkanév a magyar ipartörténet egyik legismertebb és legsikeresebb fejezete. A gyártó járművei a 20. század második felében világszerte elterjedtek, több mint 70 országba exportáltak belőlük. A mostani találkozó célja az volt, hogy ezt a technikai és kulturális örökséget a fiatalabb generációk számára is kézzelfoghatóvá tegye. Az érdeklődők nemcsak kívülről, hanem belülről is megtekinthették a járműveket, néhány utastérben pedig tematikus kiállítás mutatta be a magyar buszgyártás történetét.