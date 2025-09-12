1 órája
Tippelje meg a súlyát és nyerjen értékes termelői portékákat
A nyári szünet után ismét összegyűlnek Kisapostagon a helyi és környékbeli őstermelők, kézművesek, hogy egy újabb hangulatos vásárt hozzanak el az érdeklődőknek. A termelői vásár kínálata ezúttal is rendkívül gazdag lesz.
A kisapostagi termelői vásár nem csupán a bevásárlásról szól: lehetőség nyílik személyesen is találkozni a készítőkkel, megkóstolni a portékákat, beszélgetni, ismerősökkel találkozni, új ismeretségeket kötni.
Termelői vásár és súlytippelős játék
Minden árus a saját keze munkáját kínálja, így a minőség garantált. Ráadásként ismét megrendezésre kerül a nagy sikerű súlytippelős játék második fordulója, amely legutóbb is sok mosolyt és izgalmat hozott. A verseny során a legjobb tippelő értékes termelői portékákkal lehet gazdagabb.
A vásáron való részvétellel a helyi kistermelőket és kézműveseket támogatják, akik így továbbra is minőségi, gondosan elkészített termékekkel tudják kiszolgálni a közösséget.
Mit vásárolhatunk a termelői piacon?
Húsáru, sajt, lekvárok, szörpök, virágok és dekorációk, fürjtojásos különlegességek, mézek és gyógynövények, friss zöldségek, gyümölcsök és savanyúságok, valamint kürtőskalács, tea- és kávékülönlegességek, csiliszószok és sok más finomság várja az érdeklődőket.
A piac a szokásos helyen lesz megrendezve, azaz Kisapostag Község Önkormányzata épülete mögötti piactéren.