Tippelje meg a súlyát és nyerjen értékes termelői portékákat

A kisapostagi termelői vásár nem csupán a bevásárlásról szól: lehetőség nyílik személyesen is találkozni a készítőkkel, megkóstolni a portékákat, beszélgetni, ismerősökkel találkozni, új ismeretségeket kötni.

A termelői vásár jó alkalom, hogy megtudjuk ki készíti a megvásárolt termékeket

Termelői vásár és súlytippelős játék

Minden árus a saját keze munkáját kínálja, így a minőség garantált. Ráadásként ismét megrendezésre kerül a nagy sikerű súlytippelős játék második fordulója, amely legutóbb is sok mosolyt és izgalmat hozott. A verseny során a legjobb tippelő értékes termelői portékákkal lehet gazdagabb.

A vásáron való részvétellel a helyi kistermelőket és kézműveseket támogatják, akik így továbbra is minőségi, gondosan elkészített termékekkel tudják kiszolgálni a közösséget.

Mit vásárolhatunk a termelői piacon?

Húsáru, sajt, lekvárok, szörpök, virágok és dekorációk, fürjtojásos különlegességek, mézek és gyógynövények, friss zöldségek, gyümölcsök és savanyúságok, valamint kürtőskalács, tea- és kávékülönlegességek, csiliszószok és sok más finomság várja az érdeklődőket.

A piac a szokásos helyen lesz megrendezve, azaz Kisapostag Község Önkormányzata épülete mögötti piactéren.