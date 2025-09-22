szeptember 22., hétfő

1 órája

Megfájdulhat a feje - hidegfront törheti meg a szeptemberi kánikulát

Címkék#Orvosmeteorológia#panasz#Dunaújvárosban

Hétfőn még nyárias melegben fürdőzhetünk, helyenként 32–33 fokot is mérhetnek, ám a hét közepére teljesen átfordul az időjárás. Az orvosmeteorológia szerint a hirtelen változás a frontérzékenyek számára különösen megterhelő lehet.

Duol.hu

Dunaújvárosban nyárias meleggel indul a hét, de szerdától markáns hidegfront érkezik, ami sokaknál megterhelő lehet. Az orvosmeteorológia szerint fejfájást, vérnyomás-ingadozást és ízületi panaszokat is okozhat a hirtelen lehűlés.

orvosmeteorológia
Az orvosmeteorológia megfigyelései alapján ilyenkor gyakori a fejfájás
Fotó: PeopleImages.com - Yuri A

Orvosmeteorológia

Hétfőn még nyárias melegben fürdőzhettünk, helyenként 32–33 fokot is mérhettünk, ám a hét közepére teljesen átfordul az időjárás. Az orvosmeteorológia szerint a hirtelen változás a frontérzékenyek számára különösen megterhelő lehet.

Kedden már északnyugaton megjelennek a felhők, záporok és zivatarok, míg délkeleten továbbra is kitart a nyárias, napos idő. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, északnyugaton lesz hűvösebb.

Szerdán aztán országszerte beborul az ég, sokfelé esőre, záporra, zivatarra kell készülni. Az északkeleti szél megerősödik, a hőmérséklet 15 és 25 fok közé zuhan vissza. Csütörtökön és pénteken is marad a borongós, szeles, csapadékos idő, a legmelegebb órákban is csupán 13–22 fokot mutathatnak a hőmérők.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a frontérzékenyek körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, vérnyomás-ingadozás és ízületi fájdalmak. A szeles idő ingerlékenységet, alvászavarokat is okozhat.

Forrás: köpönyeg

