szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

12°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ingerlékenység

1 órája

Kellemetlen napokat ígér az orvosmeteorológia

Címkék#orvosmeteorológia#hőmérséklet#szervezet

A következő napokban hűvös, szeles és változékony időjárásra számíthatunk. Az orvosmeteorológia szerint ez fokozott terhelést jelent a szervezetnek, főként a szív- és érrendszeri betegek, valamint az ízületi panaszokkal élők számára.

Duol.hu

A következő napokban szeles, hűvös, gyakran borongós időjárás terheli a szervezetet. Az orvosmeteorológia szerint főként a szív- és érrendszeri betegeknek, ízületi panaszokkal élőknek, valamint a hidegre érzékenyeknek kell fokozottan ügyelniük. Érdemes rétegesen öltözködni, meleg italokat fogyasztani, és kerülni a nagyobb fizikai megterhelést a reggeli hidegben.

orvosmeteorológia
Az orvosmeteorológia szerint az arra érzékenyeknél izületi panaszok fordulhatnak elő
Fotó: illusztráció

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Szerda
Az északkeleti szél élénkülése és a gyakori felhősödés fejfájást, ingerlékenységet, koncentrációs zavarokat válthat ki. A hűvös, 14–15 °C-os időben a reumás, ízületi panaszok erősödhetnek, valamint a szabadban gyorsabb lehűlésre kell számítani.

Csütörtök
A tartósan borongós, szeles időben továbbra is fokozottan jelentkezhetnek fejfájásos panaszok, fáradtságérzet és alvászavarok. Az élénk, helyenként erős szél miatt sokaknál idegesség, nyugtalanság fordulhat elő. A hűvös hőmérséklet miatt fokozódnak a keringési panaszok.

Péntek
Reggelre a talajmenti fagy, sőt néhol fagyos levegő okozhat keringési problémákat, fokozott terhelést a szív- és érrendszeri betegeknél. Az ízületi fájdalmak mellett a hideg levegő miatt gyakori lehet a meghűlés, ezért ajánlott a réteges öltözködés. A nappali hőmérséklet alacsony marad (11–17 °C), ami sokaknál fáradékonyságot, lehangoltságot okozhat.

Forrás: köpönyeg

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu