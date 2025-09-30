1 órája
Kellemetlen napokat ígér az orvosmeteorológia
A következő napokban szeles, hűvös, gyakran borongós időjárás terheli a szervezetet. Az orvosmeteorológia szerint főként a szív- és érrendszeri betegeknek, ízületi panaszokkal élőknek, valamint a hidegre érzékenyeknek kell fokozottan ügyelniük. Érdemes rétegesen öltözködni, meleg italokat fogyasztani, és kerülni a nagyobb fizikai megterhelést a reggeli hidegben.
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Szerda
Az északkeleti szél élénkülése és a gyakori felhősödés fejfájást, ingerlékenységet, koncentrációs zavarokat válthat ki. A hűvös, 14–15 °C-os időben a reumás, ízületi panaszok erősödhetnek, valamint a szabadban gyorsabb lehűlésre kell számítani.
Csütörtök
A tartósan borongós, szeles időben továbbra is fokozottan jelentkezhetnek fejfájásos panaszok, fáradtságérzet és alvászavarok. Az élénk, helyenként erős szél miatt sokaknál idegesség, nyugtalanság fordulhat elő. A hűvös hőmérséklet miatt fokozódnak a keringési panaszok.
Péntek
Reggelre a talajmenti fagy, sőt néhol fagyos levegő okozhat keringési problémákat, fokozott terhelést a szív- és érrendszeri betegeknél. Az ízületi fájdalmak mellett a hideg levegő miatt gyakori lehet a meghűlés, ezért ajánlott a réteges öltözködés. A nappali hőmérséklet alacsony marad (11–17 °C), ami sokaknál fáradékonyságot, lehangoltságot okozhat.
Forrás: köpönyeg