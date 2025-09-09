Még megmutatja az erejét a nap!

Dunaújvárosban kedden még kitart a kánikula, bőven 30 fok fölötti hőmérséklettel. Az időjárás azonban szerdára fordulatot hoz: felhősebb ég, záporok és mérsékeltebb meleg vár ránk. Lássuk, milyen időre számíthatunk a következő napokban!

Időjárás: A nyár még nem enged, forró hétfő elé nézünk

Fotó: Shutterstock

Időjárás: Nyárutó kényeztet minket

A hét közepétől változékonyabbra fordul az időjárás. Szerdán déltől egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok, a szél is feltámad, de a hőmérséklet még 25–32 fok között alakul. Csütörtökre többfelé eső és lehűlés érkezik, ekkor már csak 22–25 fokot mérhetünk. Pénteken naposabb idő várható, keleten fordulhat elő néhol csapadék, a hőmérséklet 26–27 fok körül alakul. Szombaton ismét változóan felhős, mérsékelten meleg idő valószínű, helyenként záporral.

Forrás: köpönyeg