Kihívott kapott a Pamkutya: a dunaújvárosi tanárok is telt házra készülnek +videó
Zseniális videóval jelentkezett a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum. Vigyázz, mert nagyon fübemászó.
Ha az MVM Dome-ot nem is, de a Dunaferr suli üvegépületét megtöltjük a Dunaújvárosi Szakképzés Napján🎉 Addig is hangolódunk…😅- írja a TitTok videó alá a DSZC stábja.
