DSZC

58 perce

Kihívott kapott a Pamkutya: a dunaújvárosi tanárok is telt házra készülnek +videó

Zseniális videóval jelentkezett a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum. Vigyázz, mert nagyon fübemászó.

Duol.hu

Ha az MVM Dome-ot nem is, de a Dunaferr suli üvegépületét megtöltjük a Dunaújvárosi Szakképzés Napján🎉 Addig is hangolódunk…😅- írja a TitTok videó alá a DSZC stábja. 

@dunaujvarosiszc Ha az MVM Dome-ot nem is, de a Dunaferr suli üvegépületét megtöltjük a Dunaújvárosi Szakképzés Napján🎉 Addig is hangolódunk…😅 #nekedbelegyen #nekedbe #fyp #pamkutya #dunaújvárosiszc @Pamkutya @IKK @SzakMÁzz! @Magyar András @Szabolcs ♬ eredeti hang - dunaujvarosiszc
