Drasztikus változás közelít: ekkor búcsút inthetünk a kánikulának

A szeptemberi kánikula hamarosan véget ér, és gyökeres fordulat áll be az időjárásban. Kedden még csak jelei mutatkoznak a közelgő lehűlésnek, szerdától azonban országszerte borongós, esős idő veszi át a napsütés helyét. A hőmérséklet napról napra zuhan, a hét második felében már igazi őszi hangulat költözik be mindennapjainkba. Időjárás: mikor jön a lehülés?

Duol.hu

Dunaújvárosban marad a szeptemberi kánikula – de nem sokáig. Kedden már a közelgő lehűlés első jelei is megmutatkoznak, szerdától pedig drámai fordulatot vesz az időjárás. Jön az eső, a szél, és napról napra hűvösebb lesz – a hét végére pedig beköszönt az igazi ősz.

Fotó: Quality Stock Arts

Időjárás: mikor jön a lehülés?

Hétfőn még a nyár utolsó erejével tombol a szeptemberi kánikula, sok napsütéssel és 32–33 fokos csúcsértékekkel. Kedden már megérkeznek az első zavaró jelek: északnyugaton felhők, záporok és zivatarok jelennek meg, miközben délen továbbra is nyárias meleg uralkodik. Szerdára azonban drámai fordulat áll be, az egész országban borongós, esős idő köszönt be, a hőmérséklet pedig visszaesik 24 fok környékére. Csütörtökön folytatódik a szeles, csapadékos időjárás, délutánra már csak 21–22 fok valószínű. A hét második felében így búcsút inthetünk a kánikulának, és megérkezik az igazi őszi hangulat.

Forrás: köpönyeg

