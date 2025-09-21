Drasztikus változás közelít: ekkor búcsút inthetünk a kánikulának

Dunaújvárosban marad a szeptemberi kánikula – de nem sokáig. Kedden már a közelgő lehűlés első jelei is megmutatkoznak, szerdától pedig drámai fordulatot vesz az időjárás. Jön az eső, a szél, és napról napra hűvösebb lesz – a hét végére pedig beköszönt az igazi ősz.

Hétfőn még a nyár utolsó erejével tombol a szeptemberi kánikula, sok napsütéssel és 32–33 fokos csúcsértékekkel. Kedden már megérkeznek az első zavaró jelek: északnyugaton felhők, záporok és zivatarok jelennek meg, miközben délen továbbra is nyárias meleg uralkodik. Szerdára azonban drámai fordulat áll be, az egész országban borongós, esős idő köszönt be, a hőmérséklet pedig visszaesik 24 fok környékére. Csütörtökön folytatódik a szeles, csapadékos időjárás, délutánra már csak 21–22 fok valószínű. A hét második felében így búcsút inthetünk a kánikulának, és megérkezik az igazi őszi hangulat.

