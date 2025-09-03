szeptember 3., szerda

Hilda névnap

18°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

27 perce

Időjárás, ami strandpapucsban is tetszeni fog

Címkék#kánikula#csúcshőmérséklet#csapadék

Túlnyomórészt napos, meleg napok következnek. Az időjárás szerdán még bizonytalan lehet, főként keleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. Csütörtöktől kezdve azonban a napsütésé lesz a főszerep, a hétvége pedig igazi strandidővel kecsegtet.

Duol.hu

Dunaújvárosban a hőmérséklet a nyár végéhez illően kúszik fel. Az időjárás szerdán még erősen gomolyfelhős lehet, csapadékra is számíthatunk, de csütörtöktől kezdve a napsütés dominál. Pénteken és szombaton is a nyári melegé lesz a főszerep. Lássuk, milyen lesz Dunaújváros időjárása!

időjárás
Időjárás - gomolyfelhők és napsugarak játéka
Fotó: Shutterstock

Időjárás: Esőcseppek búcsúznak, a nap beköltözik

A következő napokban jellemzően nyárias időre számíthatunk. Szerdán még gyakran lesz erősen gomolyfelhős az ég, reggelig elszórt záporokkal, napközben pedig már inkább csak keleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet 25–30 fok között alakul. Csütörtökön sok napsütésre készülhetünk, csak kevés fátyol- és gomolyfelhő zavarhatja a napot, csapadékra alig van esély. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet pedig 30 fok körül alakul, így igazi nyárias napra számíthatunk. Pénteken és szombaton is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem várható, az északnyugati szél azonban gyakran megélénkül. A maximumok mindkét napon 29–30 fok körül alakulnak, így folytatódik a strandidő.

Forrás: köpönyeg

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu