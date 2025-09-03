Időjárás, ami strandpapucsban is tetszeni fog

Dunaújvárosban a hőmérséklet a nyár végéhez illően kúszik fel. Az időjárás szerdán még erősen gomolyfelhős lehet, csapadékra is számíthatunk, de csütörtöktől kezdve a napsütés dominál. Pénteken és szombaton is a nyári melegé lesz a főszerep. Lássuk, milyen lesz Dunaújváros időjárása!

Időjárás - gomolyfelhők és napsugarak játéka

Fotó: Shutterstock

Időjárás: Esőcseppek búcsúznak, a nap beköltözik

A következő napokban jellemzően nyárias időre számíthatunk. Szerdán még gyakran lesz erősen gomolyfelhős az ég, reggelig elszórt záporokkal, napközben pedig már inkább csak keleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet 25–30 fok között alakul. Csütörtökön sok napsütésre készülhetünk, csak kevés fátyol- és gomolyfelhő zavarhatja a napot, csapadékra alig van esély. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet pedig 30 fok körül alakul, így igazi nyárias napra számíthatunk. Pénteken és szombaton is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem várható, az északnyugati szél azonban gyakran megélénkül. A maximumok mindkét napon 29–30 fok körül alakulnak, így folytatódik a strandidő.

Forrás: köpönyeg