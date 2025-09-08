szeptember 8., hétfő

Hétfőn kávé mellé egy kis hőség jár

A nyár utolsó nagy lendületét élvezhetjük a következő napokban. Az időjárás hétfőn és kedden kánikulát hoz, szerdára viszont már felhők és zivatarok árnyalhatják a napunkat.

Duol.hu

Dunaújvárosban hétfőn és kedden még kitart a kánikula, bőven 30 fok fölötti hőmérséklettel. Az időjárás azonban szerdára fordulatot hoz: felhősebb ég, záporok és mérsékeltebb meleg vár ránk. Lássuk, milyen időre számíthatunk a következő napokban!

időjárás
Időjárás: A nyár még nem enged, forró hétfő elé nézünk
Fotó: Shutterstock

Időjárás: Nyárutó kényeztet minket

A hétfői nap igazi nyárias időt tartogat, sok napsütéssel és csak néhány kósza gomolyfelhővel, csapadék nélkül, a hőmérséklet pedig 30 fok körül alakul. Kedden estig továbbra is szikrázó napsütés kíséri a napunkat, estére ugyan megnövekszik a felhőzet, de esőre nem kell számítanunk, viszont a levegő tovább forrósodik, 31–33 fokos hőséget hozva. Szerdán már változékonyabb idő várható, erősen felhős lesz az ég, és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat, a hőmérséklet pedig mérséklődik, 26 fok környékére csökken.

Forrás: köpönyeg

 

© Minden jog fenntartva
