Nyár nem adja könnyen magát

Dunaújvárosban pénteken még tombol a kánikula, szombaton már frissebb, szelesebb, de kellemes nyári idő lesz, vasárnap napos, nyugodt idő köszönt be, hétfőn pedig újra 30 fok körüli nyári hangulat vár ránk. Lássuk, milyen lesz a következő napok időjárása!

Időjárás: Kánikula reggel, meglepetés délután

Az előttünk álló napokban változatos időre készülhetünk: a forró pénteket egy frissebb, barátságosabb szombat követi, majd vasárnaptól fokozatosan visszatér a nyári hangulat. Pénteken még kiteljesedik a nyár: a délelőtti napsütést délután egyre több felhő zavarhatja meg, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, de a kánikula így is érezhető marad, a hőmérséklet 30–35 fok között alakul. Szombaton Nyugat-Magyarországon már ragyogó napsütés várható, míg keleten a gomolyfelhők még záporokat hozhatnak. Az északnyugati szél délutánra mérséklődik, a hőmérséklet pedig visszaesik, nagyjából 29 fok körül alakul – így a nap sokkal kellemesebbnek, frissebbnek tűnhet az előző forróság után. Vasárnap nyugodt, kiegyensúlyozott időre számíthatunk: sok napsütés, némi gomolyfelhő, csapadék csak elvétve fordul elő. A reggelek 15 fok körül alakulnak, délutánra pedig 29 fok köré melegszik a levegő. Hétfőn visszatér a nyárias hangulat: a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet ismét közelíti a 30 fokot.

