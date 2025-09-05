szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

16°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Nyár nem adja könnyen magát

Címkék#kánikula#csúcshőmérséklet#csapadék

Pénteken a nap süt, a szél fúj, a zivatar morog – igazi csapatmunka lesz az égen. Az időjárás még 30–35 fokkal is fokozza a hatást.

Duol.hu

Dunaújvárosban pénteken még tombol a kánikula, szombaton már frissebb, szelesebb, de kellemes nyári idő lesz, vasárnap napos, nyugodt idő köszönt be, hétfőn pedig újra 30 fok körüli nyári hangulat vár ránk. Lássuk, milyen lesz a következő napok időjárása!

időjárás
Az időjárás gondoskodik róla, hogy legyen miről beszélni hétvégén.
Fotó: Shutterstock

Időjárás: Kánikula reggel, meglepetés délután

Az előttünk álló napokban változatos időre készülhetünk: a forró pénteket egy frissebb, barátságosabb szombat követi, majd vasárnaptól fokozatosan visszatér a nyári hangulat. Pénteken még kiteljesedik a nyár: a délelőtti napsütést délután egyre több felhő zavarhatja meg, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, de a kánikula így is érezhető marad, a hőmérséklet 30–35 fok között alakul. Szombaton Nyugat-Magyarországon már ragyogó napsütés várható, míg keleten a gomolyfelhők még záporokat hozhatnak. Az északnyugati szél délutánra mérséklődik, a hőmérséklet pedig visszaesik, nagyjából 29 fok körül alakul – így a nap sokkal kellemesebbnek, frissebbnek tűnhet az előző forróság után. Vasárnap nyugodt, kiegyensúlyozott időre számíthatunk: sok napsütés, némi gomolyfelhő, csapadék csak elvétve fordul elő. A reggelek 15 fok körül alakulnak, délutánra pedig 29 fok köré melegszik a levegő. Hétfőn visszatér a nyárias hangulat: a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet ismét közelíti a 30 fokot.

Forrás: köpönyeg

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu