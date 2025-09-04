Az északnyugati szél is csatlakozik a napfény bulijához

Dunaújvárosban a hőmérséklet a nyár végéhez illően kúszik fel. Csütörtökön a hajnali zivatarok megszűnése után napos, nyárias időre számíthatunk, helyenként fátyol- és gomolyfelhőkkel, kevés eséllyel csapadékkal, az északnyugati szél több helyen megélénkülve. Lássuk, milyen lesz Dunaújváros időjárása!

Időjárás szerint csütörtökön és pénteken strandidő vár ránk.

Fotó: Shutterstock

Időjárás: Esőcseppek búcsúznak, a nap beköltözik

A következő napokban többnyire nyárias időre számíthatunk. Csütörtökön a hajnali tiszántúli zivatarok megszűnése után sok napsütésre lesz lehetőség, helyenként fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadékra azonban kevés esély van, az északnyugati szél pedig több helyen megélénkül. Pénteken is sok napsütés várható, eső nem valószínű, az északnyugati légmozgás gyakran élénk lehet, a hőmérséklet pedig 29–30 fok körül alakul, igazi strandidőre emlékeztetve. Szombaton a napos időszakokat gomolyfelhők zavarhatják, és helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat, a hőmérséklet azonban továbbra is 28 fok körül marad.

Forrás: köpönyeg