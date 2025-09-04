szeptember 4., csütörtök

Az északnyugati szél is csatlakozik a napfény bulijához

Címkék#kánikula#csúcshőmérséklet#csapadék

A nyár még nem ért véget, a következő napokban is kellemes, napsütéses időre számíthatunk. Időjárás szempontjából csütörtökön a hajnali zivatarok után sok napsütés várható, pénteken tovább folytatódik a nyárias meleg, szombaton pedig helyenként záporok is előfordulhatnak.

Duol.hu

Dunaújvárosban a hőmérséklet a nyár végéhez illően kúszik fel. Csütörtökön a hajnali zivatarok megszűnése után napos, nyárias időre számíthatunk, helyenként fátyol- és gomolyfelhőkkel, kevés eséllyel csapadékkal, az északnyugati szél több helyen megélénkülve. Lássuk, milyen lesz Dunaújváros időjárása!

időjárás
Időjárás szerint csütörtökön és pénteken strandidő vár ránk. 
Fotó: Shutterstock

Időjárás: Esőcseppek búcsúznak, a nap beköltözik

A következő napokban többnyire nyárias időre számíthatunk. Csütörtökön a hajnali tiszántúli zivatarok megszűnése után sok napsütésre lesz lehetőség, helyenként fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadékra azonban kevés esély van, az északnyugati szél pedig több helyen megélénkül. Pénteken is sok napsütés várható, eső nem valószínű, az északnyugati légmozgás gyakran élénk lehet, a hőmérséklet pedig 29–30 fok körül alakul, igazi strandidőre emlékeztetve. Szombaton a napos időszakokat gomolyfelhők zavarhatják, és helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat, a hőmérséklet azonban továbbra is 28 fok körül marad.

Forrás: köpönyeg

 

