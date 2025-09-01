szeptember 1., hétfő

54 perce

Nem fognak ma fázni az iskolások

Címkék#kánikula#csúcshőmérséklet#csapadék

Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, délután gomolyfelhőkkel tarkítva. Az időjárás száraz marad, csapadék nem várható. A nappali felmelegedés tovább erősödik, délután 30 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk.

Duol.hu

Dunaújvárosban hétfőn sok napsütés várható, délután gomolyfelhők is megjelenhetnek (főleg keleten), de esőre nincs kilátás. A hőmérséklet 30 fok körül tetőzik, tehát hőség lesz. Mutatjuk milyen időjárás vár ránk a hét többi napján. 

időjárás
Az időjárás ma kedvez az iskolába indulóknak
Fotó: Aleksandr Khmeliov

Időjárás: Ma iskola és kánikula!

Kedden még sok napsütés lesz, de estétől a nyugati országrészben már zivatarok is kialakulhatnak, a hőmérséklet pedig kifejezetten magasra, 28 és 34 fok közé emelkedik. Szerdán egy gyenge hidegfront érkezik, emiatt elszórtan záporok fordulhatnak elő, az északnyugati szél is megélénkül, és a hőmérséklet visszaesik nagyjából 26 fok köré. Csütörtökre ismét visszatér a nyárias, derűs idő, délutánra 29–30 fokot mérhetünk. Pénteken pedig sok napsütés és kevés felhő jellemzi majd az eget, esőre nem kell számítani, a nappali csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.

Forrás: köpönyeg

 

