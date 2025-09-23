Felhők mögött megbúvó őszi napok

Szerdán borongós, helyenként esős időre számíthatunk, keleten néhol zivatar is kialakulhat. Az időjárás csütörtökön is szeles és borús marad, helyenként ismét csapadékkal, majd pénteken már csak elszórtan fordul elő zápor.

Fotó: Shutterstock

Változékony időjárás vár ránk

Szerdán túlnyomóan borongós, sokfelé borult idő várható, helyenként esővel, záporral, keleten pedig néhol zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél egyre erősebben fúj, a hőmérséklet pedig jelentősen visszaesik, mindössze 15 és 25 fok közötti értékekre lehet számítani. Csütörtökön továbbra is szeles és borús időre készülhetünk, többfelé ismét kialakulhat csapadék, délutánra 19–22 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken is marad a felhős, helyenként borult égkép, de ekkor már csak elszórtan fordulhat elő eső vagy zápor, a hőmérséklet 14 és 23 fok között alakul.

Forrás: köpönyeg