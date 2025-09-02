szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

17°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Napos kezdés, zivataros befejezés

Címkék#kánikula#csúcshőmérséklet#csapadék

Kedden a napos, nyugodt idő még nyárias hangulatot hoz a hétköznapokba. Az időjárás azonban estére fordulatot vesz, hiszen a nyugati országrészben zivatarok is kialakulhatnak.

Duol.hu

Dunaújvárosban kedden sok napsütésre számíthatunk, de az esti órákra már változékonyabbra fordul az időjárás. A nyugati országrészben ekkor zivatarok is kialakulhatnak, így a nap nyugodt kezdete izgalmas fordulatot vehet. A hőmérséklet napközben kifejezetten nyárias lesz, a legmagasabb értékek 28 és 34 fok között alakulnak. Lássuk milyen lesz a többi nap időjárása! 

időjárás
Napfényből viharfelhők – változékony keddi időjárás 
Fotó: Shutterstock

Időjárás: Akár 34 fokig is emelkedhet a hőmérséklet

A következő napokban változatos időjárásra készülhetünk. Szerdán egy gyenge hidegfront érkezik, ennek hatására elszórtan záporok frissíthetik fel a levegőt, miközben az északnyugati szél is többfelé megerősödik. A hőmérséklet ekkor már visszafogottabb lesz, nagyjából 26 fok körül tetőzik. Csütörtökre ismét derűsebb, nyáriasabb arcát mutatja az idő, kellemes 29–30 fokos maximumokkal. A délies szél csak mérsékelt marad, így a hét második felében igazi kora őszi, de még nyárias hangulatú időben lehet részünk.

Forrás: köpönyeg

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu