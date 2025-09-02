Napos kezdés, zivataros befejezés

Dunaújvárosban kedden sok napsütésre számíthatunk, de az esti órákra már változékonyabbra fordul az időjárás. A nyugati országrészben ekkor zivatarok is kialakulhatnak, így a nap nyugodt kezdete izgalmas fordulatot vehet. A hőmérséklet napközben kifejezetten nyárias lesz, a legmagasabb értékek 28 és 34 fok között alakulnak. Lássuk milyen lesz a többi nap időjárása!

Napfényből viharfelhők – változékony keddi időjárás

Fotó: Shutterstock

Időjárás: Akár 34 fokig is emelkedhet a hőmérséklet

A következő napokban változatos időjárásra készülhetünk. Szerdán egy gyenge hidegfront érkezik, ennek hatására elszórtan záporok frissíthetik fel a levegőt, miközben az északnyugati szél is többfelé megerősödik. A hőmérséklet ekkor már visszafogottabb lesz, nagyjából 26 fok körül tetőzik. Csütörtökre ismét derűsebb, nyáriasabb arcát mutatja az idő, kellemes 29–30 fokos maximumokkal. A délies szél csak mérsékelt marad, így a hét második felében igazi kora őszi, de még nyárias hangulatú időben lehet részünk.

Forrás: köpönyeg