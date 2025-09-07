Az időjárás nem nézi a naptárt – marad a meleg

Dunaújvárosban szeptember első napjaiban még nyárias melegre számíthatunk, sok napsütéssel és 30 fok körüli csúcsokkal. Az időjárás a következő napokban is száraz, derűs és kifejezetten kellemes marad. Lássuk, milyen időre számíthatunk a következő napokban!

Az időjárás továbbra is kellemesen meleg lesz, a hőmérséklet sokfelé meghaladja majd a 30 fokot.

Fotó: Shutterstock

Időjárás: Nyárutó kényeztet minket

Vasárnap a ragyogó szeptemberi napot csak fátyolfelhők szelídítik, esőnek nyoma sem lesz. A délutáni órákban 29–30 fokig emelkedik a hőmérséklet, így akár még egy utolsó nyári programot is tervezhetünk a hétvégére. Hétfőn is kitart a kellemes, száraz idő, a fátyolfelhők csak díszletként kísérik a napot. A reggeli 16 fok után délután ismét 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, miközben a szél mérsékelt marad. Kedden tovább fokozódik a nyárutó hangulat: sok napsütésre készülhetünk, gomoly- és fátyolfelhőkkel tarkítva. A déli szél csak időnként élénkül meg, a hőmérséklet viszont 30–32 fok köré emelkedik, így igazi kora őszi hőséggel számolhatunk. Szerdán sem lesz változás: gomolyfelhők ugyan megjelenhetnek az égen, de eső továbbra sem várható. Az ország nagy részén 30 fok felett tetőzik a nappali meleg, így szeptember közepéhez közeledve is nyárias időjárásban lesz részünk.

Forrás: köpönyeg