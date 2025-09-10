szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

18°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Eső, zivatar, de a jókedv még mindig tart

Címkék#gomolyfelhő#csapadék#szél#hőmérséklet#zápor

A nyár utolsó nagy lendületét élvezhetjük a következő napokban. Az időjárás kedden kánikulát hoz, szerdára viszont már felhők és zivatarok árnyalhatják a napunkat.

Duol.hu

Dunaújvárosban a hét közepén borongós időjárás köszönt ránk: szerdán már a reggeli órákban is előfordulhat csapadék, délután pedig délnyugat felől egyre nagyobb területen eleredhet az eső, helyenként zivatar kíséretében. A hőmérséklet nyárias marad, 23 és 28 fok közötti értékekkel, de a délkeleti szél megélénkülhet.

időjárás
Szeptember elején még kellemesen alakul Dunaújváros időjárása, de némi esőre számítsunk ma.
Fotó: Shutterstock

Időjárás: Milyen idő lesz?

Csütörtökre a felhős, helyenként esős idő marad jellemző, bár napközben időszakosan szakadozhat a felhőzet. A reggeli órákban még sokfelé hullhat csapadék, délután inkább csak szórványosan fordulhat elő, de a délnyugati tájakon zivatar sem kizárt. Az északnyugati szél erőre kap, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 26 fok között várható.

Pénteken a kora reggeli köd gyorsan felszáll, utána sok napsütésre, gomolyfelhőkre és néhol záporra készülhetünk. A levegő mérsékelt melegben marad, nagyjából 25–26 fok körüli maximumokkal.

Szombaton a napos kezdést délutánra felhősödés váltja fel, főleg északnyugaton lehet eső. Reggel 15, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.

A hét utolsó napján ismét sok felhő borítja majd az eget, és többfelé kialakulhat zápor vagy zivatar. A nappali csúcs továbbra is a kora őszi nyár érzetét kelti, 26 fok körüli értékekkel.

Forrás: köpönyeg

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu