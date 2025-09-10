Eső, zivatar, de a jókedv még mindig tart

Dunaújvárosban a hét közepén borongós időjárás köszönt ránk: szerdán már a reggeli órákban is előfordulhat csapadék, délután pedig délnyugat felől egyre nagyobb területen eleredhet az eső, helyenként zivatar kíséretében. A hőmérséklet nyárias marad, 23 és 28 fok közötti értékekkel, de a délkeleti szél megélénkülhet.

Szeptember elején még kellemesen alakul Dunaújváros időjárása, de némi esőre számítsunk ma.

Időjárás: Milyen idő lesz?

Csütörtökre a felhős, helyenként esős idő marad jellemző, bár napközben időszakosan szakadozhat a felhőzet. A reggeli órákban még sokfelé hullhat csapadék, délután inkább csak szórványosan fordulhat elő, de a délnyugati tájakon zivatar sem kizárt. Az északnyugati szél erőre kap, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 26 fok között várható.

Pénteken a kora reggeli köd gyorsan felszáll, utána sok napsütésre, gomolyfelhőkre és néhol záporra készülhetünk. A levegő mérsékelt melegben marad, nagyjából 25–26 fok körüli maximumokkal.

Szombaton a napos kezdést délutánra felhősödés váltja fel, főleg északnyugaton lehet eső. Reggel 15, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.

A hét utolsó napján ismét sok felhő borítja majd az eget, és többfelé kialakulhat zápor vagy zivatar. A nappali csúcs továbbra is a kora őszi nyár érzetét kelti, 26 fok körüli értékekkel.

