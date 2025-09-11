szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

17°
+28
+18
Gomolyfelhők takarják majd el a napot

Az őszi időjárás már megmutatja az arcát, de a nyár is jelen van még. Az időjárás nyarat idéző hőmérsékletet mutat, hétvégére viszont már kora őszi jellegű időre számíthatunk.

Duol.hu

Dunaújvárosban ma kezdetben borultabb lesz az ég, később azonban felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Hajnalban és reggel még sok helyen lehet eső, zápor, napközben viszont inkább a Tiszántúlon fordulhat elő csapadék. Délután a délnyugati térségben zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. Időjárás: a hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.

Hétvégére őszire fordul Dunaújváros időjárása
Fotó: Shutterstock

Időjárás: Milyen idő lesz a további napokon?

Pénteken a reggeli ködfoltok feloszlását követően napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Délután elszórtan zápor előfordulhat, de összességében mérsékelten meleg, 27 fok körüli maximum várható.

Szombaton sok napsütéssel indul a nap, majd fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délutántól északnyugaton záporok is lehetnek. Reggel 15, délután körülbelül 26 fokot mérhetünk.

Vasárnap erősen felhős égbolt valószínű, amelyből többfelé kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet 21-22 fokig csökken, kora őszi jellegű időre számíthatunk.

Forrás: köpönyeg

 

