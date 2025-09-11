2 órája
Gomolyfelhők takarják majd el a napot
Az őszi időjárás már megmutatja az arcát, de a nyár is jelen van még. Az időjárás nyarat idéző hőmérsékletet mutat, hétvégére viszont már kora őszi jellegű időre számíthatunk.
Dunaújvárosban ma kezdetben borultabb lesz az ég, később azonban felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Hajnalban és reggel még sok helyen lehet eső, zápor, napközben viszont inkább a Tiszántúlon fordulhat elő csapadék. Délután a délnyugati térségben zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. Időjárás: a hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
Időjárás: Milyen idő lesz a további napokon?
Pénteken a reggeli ködfoltok feloszlását követően napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Délután elszórtan zápor előfordulhat, de összességében mérsékelten meleg, 27 fok körüli maximum várható.
Szombaton sok napsütéssel indul a nap, majd fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délutántól északnyugaton záporok is lehetnek. Reggel 15, délután körülbelül 26 fokot mérhetünk.
Vasárnap erősen felhős égbolt valószínű, amelyből többfelé kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet 21-22 fokig csökken, kora őszi jellegű időre számíthatunk.
Forrás: köpönyeg