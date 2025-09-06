Hőség és derű: a következő napok ígérete

Dunaújvárosban a hétvégén és a jövő hét elején folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel és 29–34 fok közötti hőmérsékletekkel. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő, így derült, meleg napokra készülhetünk. Lássuk, milyen lesz a következő napok időjárása!

Az időjárás szombattól keddig napos, száraz és meleg lesz, így érdemes kihasználni a jó időt.

Fotó: Shutterstock

Időjárás: Kánikula reggel, meglepetés délután

A hétvégén és a jövő hét elején folytatódik a nyárias idő, napsütéssel és meleg hőmérsékletekkel. Szombaton nyugaton már sok napsütésre számíthatunk, míg keleten még előfordulhatnak záporok a gomolyfelhőkből. Az eleinte erős északnyugati szél délutánra mérséklődik, a hőmérséklet pedig 29 fok körül tetőzik. Vasárnap változóan gomolyfelhős, de alapvetően napos idő vár ránk, csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A reggeli 15 fok után délutánra ismét 29 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, kellemes, nyárias hangulatot biztosítva a hét utolsó napjára. Hétfőn fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, a nap végére ismét 30 fok köré emelkedik a hőmérséklet. Keddre derült, csapadékmentes idő ígérkezik, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, és napközben akár 34 fok is lehet, így igazi kánikulával indul a hét.

Forrás: köpönyeg