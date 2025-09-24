2 órája
Esős, borongós napokkal folytatódik a hét
A következő napokban többnyire borongós, esős időre számíthatunk. Az időjárás csütörtökön és pénteken sokfelé csapadékos lesz, szombaton pedig főként délnyugaton marad nedvesebb, máshol szárazabb, változóan felhős idő várható.
Időjárás: Eső, szél, ború
Csütörtökön erősen felhős vagy borult lesz az ég, sokfelé esővel, záporral, keleten akár zivatarral is, miközben az északkeleti szél élénken, helyenként erősen fújhat, a hőmérséklet 15 és 23 fok között alakul. Pénteken a reggeli ködfoltok feloszlása után is marad a borús idő, szórványosan még eső is előfordulhat, a felhőzet estétől északkelet felől kezd felszakadozni, a csúcshőmérséklet pedig 19 fok körül marad. Szombaton délnyugaton továbbra is borús, csapadékos idő lesz, míg az ország északkeleti felén már változóan felhős égboltra és szárazabb időre van kilátás, a maximumok 12 és 22 fok között alakulnak.
Forrás: köpönyeg