Mai évfordulók
Esős, borongós napokkal folytatódik a hét

Borongós, esős napok következnek, csak lassan javul az idő. Az időjárás csütörtökön és pénteken többfelé csapadékos marad, szombatra viszont már szárazabb körzetek is lesznek.

Duol.hu

A következő napokban többnyire borongós, esős időre számíthatunk. Az időjárás csütörtökön és pénteken sokfelé csapadékos lesz, szombaton pedig főként délnyugaton marad nedvesebb, máshol szárazabb, változóan felhős idő várható.

időjárás
Változékony időjárás vár ránk a következő napokban
Fotó: Shutterstock 

Időjárás: Eső, szél, ború

Csütörtökön erősen felhős vagy borult lesz az ég, sokfelé esővel, záporral, keleten akár zivatarral is, miközben az északkeleti szél élénken, helyenként erősen fújhat, a hőmérséklet 15 és 23 fok között alakul. Pénteken a reggeli ködfoltok feloszlása után is marad a borús idő, szórványosan még eső is előfordulhat, a felhőzet estétől északkelet felől kezd felszakadozni, a csúcshőmérséklet pedig 19 fok körül marad. Szombaton délnyugaton továbbra is borús, csapadékos idő lesz, míg az ország északkeleti felén már változóan felhős égboltra és szárazabb időre van kilátás, a maximumok 12 és 22 fok között alakulnak.

Forrás: köpönyeg

 

