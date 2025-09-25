2 órája
Felhők között lopakodó napsütés
A következő napok időjárása a borús és napos időszakok váltakozását ígéri. Az időjárás pénteken ködös és borús, szombaton esős, vasárnap pedig naposabb lesz, a hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul.
A következő napokban többnyire borongós, esős időre számíthatunk. Az időjárás csütörtökön és pénteken sokfelé csapadékos lesz, szombaton pedig főként délnyugaton marad nedvesebb, máshol szárazabb, változóan felhős idő várható.
Időjárás: Borús fellegek és meleg napsugarak
Az elkövetkező napok időjárása változékonynak ígérkezik. Pénteken a reggeli ködfoltok feloszlása után továbbra is borús marad az ég, csupán estére kezd északkelet felől felszakadozni a felhőzet, miközben szórványos csapadékra is számítani lehet, és a hőmérséklet legfeljebb 19 fok körül alakul. Szombaton délnyugaton kitart a borús idő, helyenként esővel, míg az ország északkeleti részén már változóan felhős időre, időnként napos időszakokra lehet számítani, a csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Vasárnap a felhőzet továbbra is változó marad, az északkeleti régióban több napsütésre lehet számítani, az északkeleti szél élénk lesz, a hőmérséklet pedig 20-21 fok körül tetőzik.
Forrás: köpönyeg