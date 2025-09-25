szeptember 25., csütörtök

Felhők között lopakodó napsütés

A következő napok időjárása a borús és napos időszakok váltakozását ígéri. Az időjárás pénteken ködös és borús, szombaton esős, vasárnap pedig naposabb lesz, a hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul.

Duol.hu

A következő napokban többnyire borongós, esős időre számíthatunk. Az időjárás csütörtökön és pénteken sokfelé csapadékos lesz, szombaton pedig főként délnyugaton marad nedvesebb, máshol szárazabb, változóan felhős idő várható.

Eső, felhő és napsütés – így alakul a hétvégi időjárás
Fotó: Shutterstock

Időjárás: Borús fellegek és meleg napsugarak

Az elkövetkező napok időjárása változékonynak ígérkezik. Pénteken a reggeli ködfoltok feloszlása után továbbra is borús marad az ég, csupán estére kezd északkelet felől felszakadozni a felhőzet, miközben szórványos csapadékra is számítani lehet, és a hőmérséklet legfeljebb 19 fok körül alakul. Szombaton délnyugaton kitart a borús idő, helyenként esővel, míg az ország északkeleti részén már változóan felhős időre, időnként napos időszakokra lehet számítani, a csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Vasárnap a felhőzet továbbra is változó marad, az északkeleti régióban több napsütésre lehet számítani, az északkeleti szél élénk lesz, a hőmérséklet pedig 20-21 fok körül tetőzik.

Forrás: köpönyeg

 

