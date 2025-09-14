szeptember 14., vasárnap

Egy legenda nyert a kisapostagi snecifogó versenyen

Címkék#Varga György#versenyhorgász#világbajnokság

Kisapostagon a XXVI. Snecifogó- és Halászléfőző Versenyen idén is részt vett egy különleges vendég. Varga György, aki 82 évesen sem hagyja abba a versenyzést, és ismét első helyet szerzett a horgászversenyen, snecifogásban, valamint különdíjas lett a halászléfőző versenyen is. Kevesen tudják, hogy a célba dobás 17-szeres világbajnoka, több mint hetven világbajnoki érem és több száz serleg birtokosa.

Kállai Félix

Varga György 1952-ben került Bajára szüleivel, és azóta is ott él. Bár Jugoszláviában, Bajmokon született, gyerekkora óta a Duna-parti városban horgászik. „1952 óta vagyok horgász, hát az már nem most volt” – meséli nevetve. Rutinja és kitartása az évek során nemcsak helyi, hanem nemzetközi szinten is világraszóló sikereket hozott. Most a kisapostagi horgászversenyen mutatta be mit tud.

horgászverseny
Varga György kiváló étket készített a horgászversenyre, amelyet a zsűri is értékelt
Fotó: Horváth László - duol

Horgászverseny – Varga György versenyhorgászként a halétkek kedvelője is

Három évtizeden át volt aktív versenyhorgász, válogatott kerettagként számos bajnokságon vett részt. Veterán csapatbajnokságon bronzérmet is szerzett.

2017 óta a gasztronómiai vonalat is erősíti. Saját ötleteivel új szintre emelte a halételek tálalását. „A gasztronómia világába csak 2017-ben csöppentem bele, és amit azóta készítek, az teljes egészében a saját ötletem és fejlesztésem eredménye. Úgy érzem, sikerült olyan szintre emelni ezt a vonalat, ami az országban meglepetést keltett, hiszen más nem dolgozik ilyen formátumban. Mert halat sütni, keszeget készíteni sokan tudnak – én viszont arra törekedtem, hogy ne csak finom, hanem látványos, gusztusos és kreatív is legyen a tál, amelyet a zsűri elé teszek.”

Beszélgetésünk során egy különleges halról, a gébről is mesélt, amely eredetileg a tengerből került az édesvízbe. Először védett fajként tartották számon, de  már  elterjedt. „Az az érdekessége, hogy nincs benne szálka, és a pikkelyzete olyan, mint a compóé: meg lehet főzni, sütni, nem kell vakargatni. A keszeg mellett a tálcán gébek voltak, ami rendkívül ízletes fogás volt.”

A horgászat mellett a casting, vagyis a horgászfelszereléssel való cél- és távdobás sportjában is maradandót alkotott. 

Ez a sportág az 1950-es években jelent meg Magyarországon, és hasonlít a céllövészethez, csak éppen horgászfelszereléssel. Kilenc versenyszámból áll, többek között a legyező horgászatból, amelyhez különleges technika és pontosság kell.

Varga György aktív pályafutása során kilenc világbajnokságot nyert, majd a veteránok között további nyolcat, így összesen 17 világbajnoki címet tudhat magáénak. „2003-ban az öreg céldobók és távdobók kitalálták, hogy legyen veterán világbajnokság. Újra kézbe vettem a botot, de már nem bambusz- vagy üvegbotot, hanem karbonbotot. Teljesen más technikát igényelt – és ez új lendületet adott.”

Mérlege elképesztő: 72 világbajnoki érem, több mint 300 serleg, amelyek otthonában vannak, a szekrény tetején meg az előszobában. 

Szegény feleségem mindig azt mondja: Gyuri, ne nyerj már többet! De hát nem tudom abbahagyni. 

– meséli mosolyogva.

Nemcsak sportolóként, hanem gasztronómiai újítóként is emlékezetes alakja a bajai közösségnek. Varga György története bizonyítja, hogy a szenvedély, a kitartás és a kreativitás életkortól függetlenül meghozza a maga gyümölcsét.

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
