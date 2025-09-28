szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

15°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírturmic

2 órája

Megasztár, de mégsem

Címkék#Kisapostag#Centrum Hangja#El Camino

Ma sem telt eseménytelenül a nap: Dunaújváros és a környék legfrissebb híreit egy helyen találja. Lapozzon bele hírösszefoglalónkba, és maradjon naprakész!

Duol.hu

Rengeteg esemény zajlik körülöttünk, Dunaújvárosban és a környéken egyaránt. Ez a napi hírösszefoglaló most is összegyűjtötte a lényeget.

Napi hírösszefoglaló
Napi hírösszefoglalóban egy kivételes hölgy

Napi hírösszefoglaló

Dr. Kecskés Borbála és az El Camino: Több mint 100 kilométer önismeret és kitartás

Miért vállalkozik valaki arra, hogy nekiálljon és végigjárja Európa egyik legnehezebb és legismertebb zarándokútját? A legtöbb résztvevő válasza a saját korlátok feszegetésére, önismeret keresésére vagy belső elcsendesedésre utal. De dr. Kecskés Borbála,a Szent Pantaleon Kórház Infektológiai osztályának osztályvezető főorvosa egy teljesen más indokkal vágott neki az El Camino zarándokútnak.

Tovább

Kulcsról a Megasztárba – Akinek nem való a csillogás

Rozner Éva idén tavasszal végzett Pusztaszabolcson a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Technikum turisztikai szakos diákjaként. 2024-ben megnyerte a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum a Centrum Hangja elnevezésű tehetségkutató énekversenyt, előtte 2022-ben részt vett a Dunaújváros Hangja viadalon és a Megasztárban is szerepelt. A 21 éves énekesnő jelenleg a kulcsi R-Café dolgozója, ott beszélgettünk vele. 

Tovább

Új fórum a drogmegelőzésre, milliárdos turizmusfejlesztés Fejérben

A vármegyei közgyűlés legutóbbi ülése alkalmával hangsúlyosan foglalkoztak a drogellenes intézkedésekkel és többmilliárdos turisztikai fejlesztésekkel.

Tovább

Szüreti vigasság Kisapostagon - képgalériával, videóval

Az egyik leghangosabb, de egyben a legszeretettebb ünnep Kisapostagon. Ahogy az ősök ünnepelték, úgy elevenítették fel a szüreti vigasság mozzanatait szeptember 27-én, szombaton.

Tovább

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu