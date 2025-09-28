38 perce
Megasztár, de mégsem
Napi hírösszefoglaló
Dr. Kecskés Borbála és az El Camino: Több mint 100 kilométer önismeret és kitartás
Miért vállalkozik valaki arra, hogy nekiálljon és végigjárja Európa egyik legnehezebb és legismertebb zarándokútját? A legtöbb résztvevő válasza a saját korlátok feszegetésére, önismeret keresésére vagy belső elcsendesedésre utal. De dr. Kecskés Borbála,a Szent Pantaleon Kórház Infektológiai osztályának osztályvezető főorvosa egy teljesen más indokkal vágott neki az El Camino zarándokútnak.
Kulcsról a Megasztárba – Akinek nem való a csillogás
Rozner Éva idén tavasszal végzett Pusztaszabolcson a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Technikum turisztikai szakos diákjaként. 2024-ben megnyerte a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum a Centrum Hangja elnevezésű tehetségkutató énekversenyt, előtte 2022-ben részt vett a Dunaújváros Hangja viadalon és a Megasztárban is szerepelt. A 21 éves énekesnő jelenleg a kulcsi R-Café dolgozója, ott beszélgettünk vele.
Új fórum a drogmegelőzésre, milliárdos turizmusfejlesztés Fejérben
A vármegyei közgyűlés legutóbbi ülése alkalmával hangsúlyosan foglalkoztak a drogellenes intézkedésekkel és többmilliárdos turisztikai fejlesztésekkel.
Szüreti vigasság Kisapostagon - képgalériával, videóval
Az egyik leghangosabb, de egyben a legszeretettebb ünnep Kisapostagon. Ahogy az ősök ünnepelték, úgy elevenítették fel a szüreti vigasság mozzanatait szeptember 27-én, szombaton.