Fontos témákról döntöttek a közgyűlésben

Kérdőjelek az Innopark körül – ezt lépték a képviselők a közgyűlésen

Szeptember 11-én tartotta ülését Dunaújváros közgyűlése, ahol a sürgősségi indítványokkal együtt 20 napirendi pontról született döntés. A közgyűlés többek között a költségvetés módosításáról, az első féléves pénzügyi teljesítés elfogadásáról és intézményi szerződések jóváhagyásáról határozott.

A fermentlé bűzétől továbbra is szenvednek a mezőfalviak – videóval

Csökkent ugyan, de nem szűnt meg a kellemetlen szaghatás Mezőfalván, amikor „támad” a bűz, akkor sokkal erősebben érezni. Jelenleg lakossági aláírásgyűjtés folyik a fermentlé tárolás ellen, amit már közel kétezren aláírtak.

Hogyan savanyítsuk a jalapenót?

Eheti piaci körképünkön egyetlen egy termékre tekintettünk. A jalapeno-paprikára, ami a csilipaprika egyik nemzetsége.

Tippelje meg a súlyát és nyerjen értékes termelői portékákat

A nyári szünet után ismét összegyűlnek Kisapostagon a helyi és környékbeli őstermelők, kézművesek, hogy egy újabb hangulatos vásárt hozzanak el az érdeklődőknek. A termelői vásár kínálata ezúttal is rendkívül gazdag lesz.

