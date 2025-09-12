1 órája
Fontos témákról döntöttek a közgyűlésben
Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket Dunaújvárosból és környékéről. Napi összefoglalónkban gyorsan és átláthatóan megtalál mindent, ami ma történt.
Kérdőjelek az Innopark körül – ezt lépték a képviselők a közgyűlésen
Szeptember 11-én tartotta ülését Dunaújváros közgyűlése, ahol a sürgősségi indítványokkal együtt 20 napirendi pontról született döntés. A közgyűlés többek között a költségvetés módosításáról, az első féléves pénzügyi teljesítés elfogadásáról és intézményi szerződések jóváhagyásáról határozott.
A fermentlé bűzétől továbbra is szenvednek a mezőfalviak – videóval
Csökkent ugyan, de nem szűnt meg a kellemetlen szaghatás Mezőfalván, amikor „támad” a bűz, akkor sokkal erősebben érezni. Jelenleg lakossági aláírásgyűjtés folyik a fermentlé tárolás ellen, amit már közel kétezren aláírtak.
Hogyan savanyítsuk a jalapenót?
Eheti piaci körképünkön egyetlen egy termékre tekintettünk. A jalapeno-paprikára, ami a csilipaprika egyik nemzetsége.
Tippelje meg a súlyát és nyerjen értékes termelői portékákat
A nyári szünet után ismét összegyűlnek Kisapostagon a helyi és környékbeli őstermelők, kézművesek, hogy egy újabb hangulatos vásárt hozzanak el az érdeklődőknek. A termelői vásár kínálata ezúttal is rendkívül gazdag lesz.