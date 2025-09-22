szeptember 22., hétfő

Gondosóra

1 órája

Ez mentette meg az idős férfi életét

Címkék#segítség#Gondosóra#Szalkszentmártonban

Duol.hu

Szombat délután Szalkszentmártonban a Gondosóra jelzésének köszönhetően sikerült időben rátalálni egy idős férfire, aki a fürdőszobában szorult segítségre. A tűzoltók és a mentők roncsolásmentesen jutottak be az ingatlanba, majd a férfit kórházba szállították. A Gondosóra program már közel 40 ezer életmentéshez járult hozzá, és a bűnmegelőzésben is fontos szerepet játszik az idősek biztonságának növelésében.

További részleteket olvashatnak társlapunkon a baon.hu oldalán.

