Ez mentette meg az idős férfi életét

Szombat délután Szalkszentmártonban a Gondosóra jelzésének köszönhetően sikerült időben rátalálni egy idős férfire, aki a fürdőszobában szorult segítségre. A tűzoltók és a mentők roncsolásmentesen jutottak be az ingatlanba, majd a férfit kórházba szállították. A Gondosóra program már közel 40 ezer életmentéshez járult hozzá, és a bűnmegelőzésben is fontos szerepet játszik az idősek biztonságának növelésében.

