Orvosmeto

1 órája

A könnyedebb élethelyzetet felváltja a nehezebb

Címkék#front#idegrendszeri panasz#orvosmeteorológiai

A következő napokban változékony, fokozatosan hűvösödő, időnként szeles időjárás várható, amely többféle hatást gyakorolhat a szervezetre. Az orvosmeteorológia szerint a hirtelen változás a frontérzékenyek számára különösen megterhelő lehet.

Duol.hu

Az ősz hűvösebb arca érkezik a következő napokban: hétfőtől fokozatos lehűlés, szelesebb, változékony idő vár ránk. A frontok és a szeles, hűvös reggelek nemcsak a közérzetünket, de az egészségünket is megterhelhetik. Nézzük, mit jelent mindez orvosmeteorológiai szempontból!

Headache,,Man,And,Massage,Temple,With,Pain,For,Dizziness,,Tired
Az orvosmeteorológia megfigyelései alapján ilyenkor gyakori a fejfájás
Fotó: PeopleImages.com - Yuri A

Időjárás az orvosmeteorológia szempontjából

Hétfő

Időjárás: A napsütés mellett északkelet felől gyakran megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor is lehet. Reggel 5–10 °C, délután 15–20 °C várható.

Orvosmeteorológia:

Front nem terheli a szervezetet, így ez a nap még kímélőnek számít.

A mérsékelt hőmérséklet és időnkénti napsütés kedvez a közérzetnek.

Az érzékenyebbeknél a záporok idején rövid ideig jelentkezhet fejfájás vagy fáradtság.

Kedd

Időjárás: Gyakran lesz felhős az ég, de a DNy-i országrészben több napsütésre számíthatunk. Elszórtan záporok alakulhatnak ki. Az élénk ÉK-i széllel hűvösebb levegő érkezik, a hőmérséklet 15 °C köré csökken.

Orvosmeteorológia:

Hidegfronti hatás érvényesül, ami fejfájást, ingerlékenységet, vérnyomás-ingadozást okozhat.

Az élénk szél felerősítheti az idegrendszeri panaszokat, alvászavart idézhet elő.

Az ízületi bántalmakkal élők panaszai is fokozódhatnak.

Szerda

Időjárás: Változóan felhős, hűvös őszi idő, északkeletről érkező záporokkal. Reggel 1–7 °C, délután 12–17 °C.

Orvosmeteorológia:

A hideg, szeles reggelek erősen terhelik a keringési rendszert, főleg időseknél és szívbetegeknél.

A hidegfront hatása továbbra is jelen van, migrén, fejfájás, fáradékonyság jelentkezhet.

Jelentősen nő a meghűlés, felfázás kockázata, ezért fontos a réteges öltözködés.

Csütörtök

Időjárás: Marad a változóan felhős, szeles, hűvös idő. Reggel 3 °C körül, délután 15 °C közelében alakul a hőmérséklet.

Orvosmeteorológia:

A szél fokozza az idegrendszeri panaszokat, nyugtalanságot és alvászavart okozhat.

A hűvös idő miatt továbbra is fennáll a felfázásveszély, érdemes a derék és a végtagok védelmére figyelni.

A szabadban tartózkodás rövidebb időre ajánlott, különösen érzékeny, idős emberek számára.

 

