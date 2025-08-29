Tömegek búcsúztak Kathi Bélától

Rengetegen kísérték utolsó útjára a tragikus balesetben elhunyt testépítő legendát, Kathi Bélát. A hajdúböszörményi temetésen családtagok, barátok, sporttársak és tisztelők gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek tőle. Képek, videó, és emlékezések – köztük Katus Attila megható szavai – mind azt mutatják, mekkora hatással volt az emberekre.

