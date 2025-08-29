Az utolsó út
1 órája
Tömegek búcsúztak Kathi Bélától
Barátok, ismerősök, családtagok búcsúztak az ismert testépítő legendától
Rengetegen kísérték utolsó útjára a tragikus balesetben elhunyt testépítő legendát, Kathi Bélát. A hajdúböszörményi temetésen családtagok, barátok, sporttársak és tisztelők gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek tőle. Képek, videó, és emlékezések – köztük Katus Attila megható szavai – mind azt mutatják, mekkora hatással volt az emberekre.
Nézd meg a fotókat és a teljes cikket itt: Kathi Béla temetése – fotók és videó
