Az utolsó út

35 perce

Tömegek búcsúztak Kathi Bélától

Duol.hu
Tömegek búcsúztak Kathi Bélától

Barátok, ismerősök, családtagok búcsúztak az ismert testépítő legendától

Rengetegen kísérték utolsó útjára a tragikus balesetben elhunyt testépítő legendát, Kathi Bélát. A hajdúböszörményi temetésen családtagok, barátok, sporttársak és tisztelők gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek tőle. Képek, videó, és emlékezések – köztük Katus Attila megható szavai – mind azt mutatják, mekkora hatással volt az emberekre.

Nézd meg a fotókat és a teljes cikket itt: Kathi Béla temetése – fotók és videó

 

