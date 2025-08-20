Dunaújváros környékén idén nyáron sokan panaszkodnak arra, hogy szinte ellepik őket a szúnyogok. A Duna közelsége és a gyakori esőzések miatt a rovarok gyorsan elszaporodnak, így a kertben, a játszótéren vagy akár egy esti sétán is könnyen kellemetlen „társaságot” kapunk. A bosszantó viszketés mellett pedig nem árt tudni, hogy a szúnyogok bizony betegségeket is terjeszthetnek, ezért érdemes felkészülten védekezni ellenük. Az alábbiakban összegyűjtöttük, mit tehetünk a szúnyogcsípések megelőzésére, és hogyan enyhíthetjük a kellemetlen tüneteket, ha mégis áldozatul esünk.

Mit tehetünk a szúnyogcsípések ellen?

Olvasta már a nyári túlélőkalauzunkat rovarcsípésekhez? Egy kis felkészüléssel és a megfelelő otthoni kezeléssel elkerülhetjük, hogy a rovarcsípések komoly problémákat okozzanak, és nyugodtan élvezhetjük a kirándulásokat, strandolást, kerti összejöveteleket. Dr. Harsányi Emese, a Fittderma vezetője, bőrgyógyász főorvos részletes tanácsokat ad arról, hogyan kezeljük biztonságosan és hatékonyan ezeket a nyári kellemetlenségeket.

Hogyan előzzük meg a szúnyogcsípéseket?

Használjunk szúnyogriasztót

A drogériákban és patikákban kapható spray-k, krémek vagy roll-on készítmények hatékonyan távol tartják a rovarokat. Természetes alternatívaként a citromfű, levendula vagy eukaliptusz illóolaj is segíthet. Viseljünk megfelelő ruházatot

A hosszú ujjú felsők és hosszú nadrágok csökkentik a csípések számát. A világos színek kevésbé vonzzák a szúnyogokat, mint a sötét árnyalatok. Kerüljük a pangó vizeket

A szúnyogok szaporodásának fő helyei a kisebb vizes területek. Érdemes a kertben kiönteni az összegyűlt esővizet, cserélni a madáritató vizét, és lefedni a víztároló edényeket. Használjunk szúnyoghálót

Az ablakokra és az ágy fölé szerelt szúnyogháló hatékony védelmet nyújt a lakásban vagy a szabadban alváskor. Kerti védekezés

A füstölők, citronella-gyertyák és elektromos párologtatók is segíthetnek a rovarok távoltartásában.

Mit tehetünk, ha megcsípett a szúnyog?

Ne vakarjuk!

A vakarás csak fokozza a viszketést és a gyulladást, ráadásul másodlagos fertőzéshez vezethet. Hűtsük a csípést

Hideg borogatás, jégzselé vagy akár egy hideg kanál is enyhítheti a duzzanatot és a viszketést. Alkalmazzunk nyugtató krémet vagy gélt

Patikákban kapható antihisztaminos vagy aloe verás készítmények csökkentik a kellemetlenségeket. Házi praktikák

A szódabikarbóna pasztaként felkenve, illetve a citrom- vagy ecetes borogatás is enyhítheti a tüneteket. Figyeljünk a szokatlan tünetekre

Ha a csípés erősen megduzzad, fájdalmassá válik, vagy allergiás reakció (pl. nehézlégzés, testszerte csalánkiütés) jelentkezik, azonnal forduljunk orvoshoz.

A szúnyogcsípések teljesen nem kerülhetők el, de megfelelő óvintézkedésekkel nagymértékben csökkenthetjük a számukat. Ha mégis megcsípnek, többféle módszer áll rendelkezésünkre a kellemetlen viszketés enyhítésére. Egy kis odafigyeléssel a nyár gondtalanul élvezhető – szúnyogmentesen is.