Családi programokkal vár a XXVI. Snecifogó- és Halászléfőző Verseny

Címkék#Bárka#XXVI Snecifogó-és Halászléfőző Verseny#programajai#gyermek

Idén is izgalmas programokkal várja a látogatókat a kisapostagi/baracsi Duna-part. A XXVI. Snecifogó- és Halászléfőző Verseny és Hungarikum Kiállítás idén is színes programkínálattal várja a látogatókat. A gasztronómiai élményeken túl a szervezők külön figyelmet fordítottak arra, hogy a gyermekek és a családok is tartalmasan tölthessék el a napot – játékos, kreatív programokkal és ügyességi versenyekkel.

Duol.hu

A Snecifogó- és Halászléfőző Verseny minden érdeklődő előtt nyitva áll – gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt garantált a jó hangulat!

Snecifogó- és Halászléfőző Verseny
Snecifogó- és Halászléfőző Verseny - ugrálóvár ilusztráció
Fotó: FamVeld

A Snecifogó- és Halászléfőző Verseny családi programajai

Kreatív gyermekfoglalkozások (10:00–12:00)

A 3–12 éves gyermekeket hat különböző kézműves és játékos állomás várja egy árnyékos, biztonságos területen, a Bárka vendéglő melletti fák alatt.

A gyerekek a következő tevékenységek közül választhatnak:

  • Vizes témájú színezők – egyszerűbb halacskák a kisebbeknek, részletgazdagabb minták a nagyobbaknak.
  • Ujjfestéses halrajz készítése – rajzlapra festékkel ujjlenyomatokkal nyomdázott pikkelyek.
  • Papírtányérból vízi állat készítése – festéssel, ragasztással, kivágással formált kreatív alkotások.
  • Gyöngyfűzés – színes gyöngyökből apró díszek és ékszerek készítése.
  • Csillámtetoválás – szülői engedéllyel, allergiára érzékenyek figyelembevételével.
  • Mini horgászat – színes halak „pecázása” vízzel töltött medencéből.

Minden sikeresen teljesített állomás után a gyerekek fabatkát kapnak. Három fabatka összegyűjtése után egy csavaros fagyit vehetnek át jutalomként.

Játékos ügyességi versenyek felnőtteknek (14:30-tól)

A jó hangulat a felnőttekre is átragad – a szervezők számukra is készültek könnyed, vidám ügyességi versenyekkel, amelyek 14:30-kor kezdődnek. A feladatok nemcsak szórakoztatóak, hanem közösségépítő jellegűek is, így érdemes minél többen részt venni rajtuk.

A felnőtt versenyszámok között szerepel:

  • Fakanál-duelló: tojással egyensúlyozás kijelölt pályán.
  • Fakanál-hajítás: ki tudja messzebbre eldobni a fakanalat?
  • Célba dobás: labda, babzsák vagy gumihal dobása vödörbe vagy bográcsba.
  • Lufis tánc: páros játék, a lufi nem eshet le és nem durranhat ki.
  • Rubik-kocka kirakás időre.
  • Hullahopp karika verseny: ki tudja tovább pörgetni?
  • Pingpong labdaegyensúlyozás: az ütőn kell tartani a labdát, ameddig lehet.
  • Pingpong pattintás: folyamatos pattintás az ütőn.
  • Sörösdoboz toronyépítés: minél magasabb torony építése 10 sörösdobozból, homokba.

A programok célja az, hogy a rendezvény minden korosztály számára maradandó, élményekkel teli napot biztosítson.

 

Időpontok és programok:

08:00-tól
– Kapunyitás, regisztráció: sárkányhajó verseny, horgászverseny, halászléfőző verseny

09:00-tól
– Snecifogó verseny (gyerekeknek és felnőtteknek)

10:00-tól
– Sárkányhajó verseny
– Kreatív gyermekfoglalkozások kezdete (kézműves állomások 12 éves korig)

11:00–12:00
– Jóbarátok Bábcsoport előadása: Mindentlátó Királylány

12:00-tól
– Eredményhirdetés: horgászverseny és sárkányhajó verseny
– DJ Fuki szolgáltatja a zenét

13:00-tól
– Hungarikum kiállítás megnyitója
Megnyitja: Varga Gábor országgyűlési képviselő, a Kisapostagi Hungarikum kiállítás fővédnöke

13:15
– Halászléfőző verseny eredményhirdetése

13:30
– Lilaakác Dalkör dalcsokra

13:45
– Kazuka gyerekzenekar műsora

14:30-tól
– Játékos ügyességi versenyek felnőtteknek

19:00
– X-Bár koncert

20:45
– Szűcs Tomi Live

A nap végén értékes nyeremények találnak gazdára a tombolasorsoláson, így a szerencsésebbek külön ajándékokkal térhetnek haza.

 

