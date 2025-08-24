48 perce
Családi programokkal vár a XXVI. Snecifogó- és Halászléfőző Verseny
Idén is izgalmas programokkal várja a látogatókat a kisapostagi/baracsi Duna-part. A XXVI. Snecifogó- és Halászléfőző Verseny és Hungarikum Kiállítás idén is színes programkínálattal várja a látogatókat. A gasztronómiai élményeken túl a szervezők külön figyelmet fordítottak arra, hogy a gyermekek és a családok is tartalmasan tölthessék el a napot – játékos, kreatív programokkal és ügyességi versenyekkel.
A Snecifogó- és Halászléfőző Verseny minden érdeklődő előtt nyitva áll – gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt garantált a jó hangulat!
A Snecifogó- és Halászléfőző Verseny családi programajai
Kreatív gyermekfoglalkozások (10:00–12:00)
A 3–12 éves gyermekeket hat különböző kézműves és játékos állomás várja egy árnyékos, biztonságos területen, a Bárka vendéglő melletti fák alatt.
A gyerekek a következő tevékenységek közül választhatnak:
- Vizes témájú színezők – egyszerűbb halacskák a kisebbeknek, részletgazdagabb minták a nagyobbaknak.
- Ujjfestéses halrajz készítése – rajzlapra festékkel ujjlenyomatokkal nyomdázott pikkelyek.
- Papírtányérból vízi állat készítése – festéssel, ragasztással, kivágással formált kreatív alkotások.
- Gyöngyfűzés – színes gyöngyökből apró díszek és ékszerek készítése.
- Csillámtetoválás – szülői engedéllyel, allergiára érzékenyek figyelembevételével.
- Mini horgászat – színes halak „pecázása” vízzel töltött medencéből.
Minden sikeresen teljesített állomás után a gyerekek fabatkát kapnak. Három fabatka összegyűjtése után egy csavaros fagyit vehetnek át jutalomként.
Játékos ügyességi versenyek felnőtteknek (14:30-tól)
A jó hangulat a felnőttekre is átragad – a szervezők számukra is készültek könnyed, vidám ügyességi versenyekkel, amelyek 14:30-kor kezdődnek. A feladatok nemcsak szórakoztatóak, hanem közösségépítő jellegűek is, így érdemes minél többen részt venni rajtuk.
A felnőtt versenyszámok között szerepel:
- Fakanál-duelló: tojással egyensúlyozás kijelölt pályán.
- Fakanál-hajítás: ki tudja messzebbre eldobni a fakanalat?
- Célba dobás: labda, babzsák vagy gumihal dobása vödörbe vagy bográcsba.
- Lufis tánc: páros játék, a lufi nem eshet le és nem durranhat ki.
- Rubik-kocka kirakás időre.
- Hullahopp karika verseny: ki tudja tovább pörgetni?
- Pingpong labdaegyensúlyozás: az ütőn kell tartani a labdát, ameddig lehet.
- Pingpong pattintás: folyamatos pattintás az ütőn.
- Sörösdoboz toronyépítés: minél magasabb torony építése 10 sörösdobozból, homokba.
A programok célja az, hogy a rendezvény minden korosztály számára maradandó, élményekkel teli napot biztosítson.
Időpontok és programok:
08:00-tól
– Kapunyitás, regisztráció: sárkányhajó verseny, horgászverseny, halászléfőző verseny
09:00-tól
– Snecifogó verseny (gyerekeknek és felnőtteknek)
10:00-tól
– Sárkányhajó verseny
– Kreatív gyermekfoglalkozások kezdete (kézműves állomások 12 éves korig)
11:00–12:00
– Jóbarátok Bábcsoport előadása: Mindentlátó Királylány
12:00-tól
– Eredményhirdetés: horgászverseny és sárkányhajó verseny
– DJ Fuki szolgáltatja a zenét
13:00-tól
– Hungarikum kiállítás megnyitója
Megnyitja: Varga Gábor országgyűlési képviselő, a Kisapostagi Hungarikum kiállítás fővédnöke
13:15
– Halászléfőző verseny eredményhirdetése
13:30
– Lilaakác Dalkör dalcsokra
13:45
– Kazuka gyerekzenekar műsora
14:30-tól
– Játékos ügyességi versenyek felnőtteknek
19:00
– X-Bár koncert
20:45
– Szűcs Tomi Live
A nap végén értékes nyeremények találnak gazdára a tombolasorsoláson, így a szerencsésebbek külön ajándékokkal térhetnek haza.