Családi programokkal vár a XXVI. Snecifogó- és Halászléfőző Verseny

A Snecifogó- és Halászléfőző Verseny minden érdeklődő előtt nyitva áll – gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt garantált a jó hangulat!

Snecifogó- és Halászléfőző Verseny - ugrálóvár ilusztráció

Fotó: FamVeld

A Snecifogó- és Halászléfőző Verseny családi programajai

Kreatív gyermekfoglalkozások (10:00–12:00)

A 3–12 éves gyermekeket hat különböző kézműves és játékos állomás várja egy árnyékos, biztonságos területen, a Bárka vendéglő melletti fák alatt.

A gyerekek a következő tevékenységek közül választhatnak:

Vizes témájú színezők – egyszerűbb halacskák a kisebbeknek, részletgazdagabb minták a nagyobbaknak.

Ujjfestéses halrajz készítése – rajzlapra festékkel ujjlenyomatokkal nyomdázott pikkelyek.

Papírtányérból vízi állat készítése – festéssel, ragasztással, kivágással formált kreatív alkotások.

Gyöngyfűzés – színes gyöngyökből apró díszek és ékszerek készítése.

Csillámtetoválás – szülői engedéllyel, allergiára érzékenyek figyelembevételével.

Mini horgászat – színes halak „pecázása” vízzel töltött medencéből.

Minden sikeresen teljesített állomás után a gyerekek fabatkát kapnak. Három fabatka összegyűjtése után egy csavaros fagyit vehetnek át jutalomként.

Játékos ügyességi versenyek felnőtteknek (14:30-tól)

A jó hangulat a felnőttekre is átragad – a szervezők számukra is készültek könnyed, vidám ügyességi versenyekkel, amelyek 14:30-kor kezdődnek. A feladatok nemcsak szórakoztatóak, hanem közösségépítő jellegűek is, így érdemes minél többen részt venni rajtuk.

A felnőtt versenyszámok között szerepel:

Fakanál-duelló: tojással egyensúlyozás kijelölt pályán.

Fakanál-hajítás: ki tudja messzebbre eldobni a fakanalat?

Célba dobás: labda, babzsák vagy gumihal dobása vödörbe vagy bográcsba.

Lufis tánc: páros játék, a lufi nem eshet le és nem durranhat ki.

Rubik-kocka kirakás időre.

Hullahopp karika verseny: ki tudja tovább pörgetni?

Pingpong labdaegyensúlyozás: az ütőn kell tartani a labdát, ameddig lehet.

Pingpong pattintás: folyamatos pattintás az ütőn.

Sörösdoboz toronyépítés: minél magasabb torony építése 10 sörösdobozból, homokba.

A programok célja az, hogy a rendezvény minden korosztály számára maradandó, élményekkel teli napot biztosítson.