Római őrhajó a Duna hullámain

Üdvözlöm Önöket, a baloghtomi vagyok!

Mindenek előtt segítek azoknak, akik véletlenül nem naprakészek a római kor, dunai, folyami őrhajóinak a dolgában! DANUVIA ALACRIS. Ez a neve annak a hasonmás vizijárműnek, ami a Dunamenti települések érdeklődőinek kedvence lett attól függetlenül, hogy hajózhattak vele, vagy csak megszemlélték azt. Sokan meg is kérdezték: hogy került ez ide? A következő percekben egy jó kis evezős kalandról, a Kulcs – Dunaföldvár közti szakaszt teljesítők mesélnek. Hallgassanak ki bennünket!