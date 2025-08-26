augusztus 26., kedd

Izsó névnap

19°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészség és támogatás

2 órája

Dunaújvárosba érkezik a Richter Egészségváros – itt a részletes program

Címkék#Szent Pantaleon Kórház#Richter Egészségváros#program

Szeptember 20-án különleges eseménynek ad otthont Dunaújváros. A Richter Egészségváros programsorozat érkezik a Városháza térre, ahol a lakosság nemcsak saját egészségéért tehet, hanem a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézetet is támogatja egy fontos fejlesztésben.

Duol.hu

Egészség ezreknek, milliók a kórháznak – ezzel a mottóval érkezik hamarosan városunkba a Richter Egészségváros. Szeptember 20-án Dunaújváros ad otthont annak a jótékonysági és egészségmegőrző rendezvénynek, ahol a lakosok ingyenes szűréseken, tanácsadásokon és programokon vehetnek részt – miközben pontgyűjtéssel támogathatják a Szent Pantaleon Kórházat is.

Richter Egészségváros
A Richter Egészségváros a Szent Pantaleon Kórház javára szervezi a városi programját
Fotó: DUOL

Cél: Egy MRI altató munkaállomás beszerzése

A Richter Gedeon Nyrt. 3,5 millió forint alapadományt ajánlott fel a kórháznak, amelyet a résztvevők aktivitásukkal tovább növelhetnek. 

Minden részvétel – legyen az szűrővizsgálat, előadás, tanácsadás vagy akár egy online közvetítés megtekintése – adományponttá válik (1 pont = 500 Ft), így a közösség tagjai közvetlenül hozzájárulhatnak az egészségügyi fejlesztéshez.

Programok, melyek egészséget és támogatást is jelentenek

A nap során 9:00 és 17:30 között a látogatók számos lehetőség közül választhatnak:

  • Egészségséta: indulás 9:00-kor az Arató-szobortól
  • Ingyenes szűrővizsgálatok és tanácsadások: szív- és érrendszeri állapotfelmérés, vércukor-, koleszterin- és testzsírszint-mérés, dietetikai és gyógyszerészi tanácsadás, és sok más
  • Előadások neves szakértőktől – egészségmegőrzés, prevenció, életmódváltás témákban
  • Interaktív kvízek és tesztek a helyszínen
  • Családi programok, gyermekfoglalkozások, hogy a legkisebbek is jól érezzék magukat

Online is lehet segíteni

Az Egészségváros Facebook-oldalán több előadás élőben is követhető, így azok is gyűjthetnek adománypontokat, akik személyesen nem tudnak jelen lenni a rendezvényen.

Egész napos programkavalkád a Richter Egészségvárosban

A nap házigazdája: Abaházi Csaba

Színpadi programok (09:15–17:30)

A színpadon egész nap változatos programokkal várják a látogatókat. Fellép a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes, elhangzanak a hivatalos köszöntőbeszédek, majd tornázhatunk Katus Attilával. A nap folyamán bemutatót tart az Impulse Tánciskola és a Medusa Dance Crew Dunaújváros, zenél Szabó Ádám, valamint közös táncra is sor kerül Molnár Andival. A programot az Újvárosi Country és Line Dance Klub fellépése színesíti, majd ünnepélyes adományátadással zárul a nap.

Richter a Nőkért Sátor (11:00–17:00)

A nők testi-lelki egészségére fókuszáló sátorban ismert előadók és szervezetek közreműködésével zajlanak beszélgetések és előadások:

  • Szily Nóra: Önismerettel a teljesebb életért
  • Jaksity Kata: A boldogság megteremtéséről
  • Béres Alexandra: Egészséges életvitel
  • Molnár Andi: A tánc, a sport és a táplálkozás harmóniája
  • Rotary Klub: Stroke – a néma gyilkos
  • UNICEF: Mit tehetünk gyermekünk testi-lelki egészségmegőrzéséért?
  • Agora Előadósátor (10:45–17:00)

Egészségügyi és életmódbeli témák kerülnek fókuszba:

  • A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet bemutatkozása
  • Férfiasság és szívügyek – beszélgetés
  • Csontritkulás: megelőzés és kezelés
  • A bőr és a körmök gombás fertőzései
  • Ép lélekkel ép test
  • Varázslatos gondolatok – a memória csodálatos világa
  • "Nem tűntem el" – filmvetítés
  • Női egészség – nőgyógyászati beszélgetés
  • Kérdezze gyógyszerészét!
  • Richter Főnix Közösség – filmvetítés

Ingyenes szűrések (09:30–17:00)

  • A látogatók számos egészségügyi szűrésen vehetnek részt:
  • Bőr- és körömgombaszűrés
  • Érszűkület-vizsgálat
  • InBody testösszetétel-mérés
  • Koleszterinszint-mérés
  • Migrénszűrés és tanácsadás
  • Neuropátiaszűrés cukorbetegeknek
  • Prosztataszűrés (PSA)
  • Vércukormérés
  • Vérnyomásmérés és pitvarfibrilláció-szűrés
  • Ortopédiai (térd és váll) vizsgálat
  • Anyajegyszűrés
  • Nőgyógyászati szűrés
  • Felnőtt és gyermek szemészeti szűrés
  • Fül-orr-gégészeti vizsgálat

Szakmai tanácsadások (09:30–17:00)

A különböző sátrakban és tanácsadó pontokon szakorvosok, szakértők válaszolnak az érdeklődők kérdéseire többek közt az alábbi témákban:

  • Csontritkulás
  • Depresszió, szorongás
  • Diabetológia
  • Dietetika, gyógytorna
  • Fogamzásgátlás
  • Kardiológia
  • Mell-önvizsgálat
  • Memóriazavar
  • Menopauza
  • Nőgyógyászat
  • Patikai tanácsadás
  • Tabuk nélkül a női egészségügyi problémákról
  • Tanácsadás kismamáknak
  • Urológia

Családi programok (09:30–17:00)

A rendezvény a gyerekeket és családokat is várja különféle élményalapú és interaktív programokkal:

  • Gyerekprogramok
  • Richter Anna Díj – interaktív élményszoba
  • Elsősegélynyújtás-bemutató
  • Virtuális gyárlátogatás VR-szemüveggel
  • Aktív Iskola – "Hozzuk mozgásba a gyerekeket!"
  • KórházSuli – "Híd a kórház és az iskola között"

Egészség ezreknek, milliók a kórháznak

A rendezvény mottója találóan fejezi ki a program lényegét: a résztvevők nemcsak saját maguknak tesznek jót az egészségügyi szűrésekkel és tanácsadásokkal, hanem hozzájárulnak egy korszerű orvosi eszköz beszerzéséhez is, amely a helyi kórház munkáját segíti majd.

További részletek az semény Facebook oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu