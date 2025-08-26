Dunaújvárosba érkezik a Richter Egészségváros – itt a részletes program

Egészség ezreknek, milliók a kórháznak – ezzel a mottóval érkezik hamarosan városunkba a Richter Egészségváros. Szeptember 20-án Dunaújváros ad otthont annak a jótékonysági és egészségmegőrző rendezvénynek, ahol a lakosok ingyenes szűréseken, tanácsadásokon és programokon vehetnek részt – miközben pontgyűjtéssel támogathatják a Szent Pantaleon Kórházat is.

A Richter Egészségváros a Szent Pantaleon Kórház javára szervezi a városi programját

Fotó: DUOL

Cél: Egy MRI altató munkaállomás beszerzése

A Richter Gedeon Nyrt. 3,5 millió forint alapadományt ajánlott fel a kórháznak, amelyet a résztvevők aktivitásukkal tovább növelhetnek.

Minden részvétel – legyen az szűrővizsgálat, előadás, tanácsadás vagy akár egy online közvetítés megtekintése – adományponttá válik (1 pont = 500 Ft), így a közösség tagjai közvetlenül hozzájárulhatnak az egészségügyi fejlesztéshez.

Programok, melyek egészséget és támogatást is jelentenek

A nap során 9:00 és 17:30 között a látogatók számos lehetőség közül választhatnak:

Egészségséta: indulás 9:00-kor az Arató-szobortól

Ingyenes szűrővizsgálatok és tanácsadások: szív- és érrendszeri állapotfelmérés, vércukor-, koleszterin- és testzsírszint-mérés, dietetikai és gyógyszerészi tanácsadás, és sok más

Előadások neves szakértőktől – egészségmegőrzés, prevenció, életmódváltás témákban

Interaktív kvízek és tesztek a helyszínen

Családi programok, gyermekfoglalkozások, hogy a legkisebbek is jól érezzék magukat

Online is lehet segíteni

Az Egészségváros Facebook-oldalán több előadás élőben is követhető, így azok is gyűjthetnek adománypontokat, akik személyesen nem tudnak jelen lenni a rendezvényen.

Egész napos programkavalkád a Richter Egészségvárosban

A nap házigazdája: Abaházi Csaba

Színpadi programok (09:15–17:30)

A színpadon egész nap változatos programokkal várják a látogatókat. Fellép a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes, elhangzanak a hivatalos köszöntőbeszédek, majd tornázhatunk Katus Attilával. A nap folyamán bemutatót tart az Impulse Tánciskola és a Medusa Dance Crew Dunaújváros, zenél Szabó Ádám, valamint közös táncra is sor kerül Molnár Andival. A programot az Újvárosi Country és Line Dance Klub fellépése színesíti, majd ünnepélyes adományátadással zárul a nap.