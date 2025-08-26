2 órája
Dunaújvárosba érkezik a Richter Egészségváros – itt a részletes program
Szeptember 20-án különleges eseménynek ad otthont Dunaújváros. A Richter Egészségváros programsorozat érkezik a Városháza térre, ahol a lakosság nemcsak saját egészségéért tehet, hanem a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézetet is támogatja egy fontos fejlesztésben.
Egészség ezreknek, milliók a kórháznak – ezzel a mottóval érkezik hamarosan városunkba a Richter Egészségváros. Szeptember 20-án Dunaújváros ad otthont annak a jótékonysági és egészségmegőrző rendezvénynek, ahol a lakosok ingyenes szűréseken, tanácsadásokon és programokon vehetnek részt – miközben pontgyűjtéssel támogathatják a Szent Pantaleon Kórházat is.
Cél: Egy MRI altató munkaállomás beszerzése
A Richter Gedeon Nyrt. 3,5 millió forint alapadományt ajánlott fel a kórháznak, amelyet a résztvevők aktivitásukkal tovább növelhetnek.
Minden részvétel – legyen az szűrővizsgálat, előadás, tanácsadás vagy akár egy online közvetítés megtekintése – adományponttá válik (1 pont = 500 Ft), így a közösség tagjai közvetlenül hozzájárulhatnak az egészségügyi fejlesztéshez.
Programok, melyek egészséget és támogatást is jelentenek
A nap során 9:00 és 17:30 között a látogatók számos lehetőség közül választhatnak:
- Egészségséta: indulás 9:00-kor az Arató-szobortól
- Ingyenes szűrővizsgálatok és tanácsadások: szív- és érrendszeri állapotfelmérés, vércukor-, koleszterin- és testzsírszint-mérés, dietetikai és gyógyszerészi tanácsadás, és sok más
- Előadások neves szakértőktől – egészségmegőrzés, prevenció, életmódváltás témákban
- Interaktív kvízek és tesztek a helyszínen
- Családi programok, gyermekfoglalkozások, hogy a legkisebbek is jól érezzék magukat
Online is lehet segíteni
Az Egészségváros Facebook-oldalán több előadás élőben is követhető, így azok is gyűjthetnek adománypontokat, akik személyesen nem tudnak jelen lenni a rendezvényen.
Egész napos programkavalkád a Richter Egészségvárosban
A nap házigazdája: Abaházi Csaba
Színpadi programok (09:15–17:30)
A színpadon egész nap változatos programokkal várják a látogatókat. Fellép a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes, elhangzanak a hivatalos köszöntőbeszédek, majd tornázhatunk Katus Attilával. A nap folyamán bemutatót tart az Impulse Tánciskola és a Medusa Dance Crew Dunaújváros, zenél Szabó Ádám, valamint közös táncra is sor kerül Molnár Andival. A programot az Újvárosi Country és Line Dance Klub fellépése színesíti, majd ünnepélyes adományátadással zárul a nap.
Richter a Nőkért Sátor (11:00–17:00)
A nők testi-lelki egészségére fókuszáló sátorban ismert előadók és szervezetek közreműködésével zajlanak beszélgetések és előadások:
- Szily Nóra: Önismerettel a teljesebb életért
- Jaksity Kata: A boldogság megteremtéséről
- Béres Alexandra: Egészséges életvitel
- Molnár Andi: A tánc, a sport és a táplálkozás harmóniája
- Rotary Klub: Stroke – a néma gyilkos
- UNICEF: Mit tehetünk gyermekünk testi-lelki egészségmegőrzéséért?
- Agora Előadósátor (10:45–17:00)
Egészségügyi és életmódbeli témák kerülnek fókuszba:
- A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet bemutatkozása
- Férfiasság és szívügyek – beszélgetés
- Csontritkulás: megelőzés és kezelés
- A bőr és a körmök gombás fertőzései
- Ép lélekkel ép test
- Varázslatos gondolatok – a memória csodálatos világa
- "Nem tűntem el" – filmvetítés
- Női egészség – nőgyógyászati beszélgetés
- Kérdezze gyógyszerészét!
- Richter Főnix Közösség – filmvetítés
Ingyenes szűrések (09:30–17:00)
- A látogatók számos egészségügyi szűrésen vehetnek részt:
- Bőr- és körömgombaszűrés
- Érszűkület-vizsgálat
- InBody testösszetétel-mérés
- Koleszterinszint-mérés
- Migrénszűrés és tanácsadás
- Neuropátiaszűrés cukorbetegeknek
- Prosztataszűrés (PSA)
- Vércukormérés
- Vérnyomásmérés és pitvarfibrilláció-szűrés
- Ortopédiai (térd és váll) vizsgálat
- Anyajegyszűrés
- Nőgyógyászati szűrés
- Felnőtt és gyermek szemészeti szűrés
- Fül-orr-gégészeti vizsgálat
Szakmai tanácsadások (09:30–17:00)
A különböző sátrakban és tanácsadó pontokon szakorvosok, szakértők válaszolnak az érdeklődők kérdéseire többek közt az alábbi témákban:
- Csontritkulás
- Depresszió, szorongás
- Diabetológia
- Dietetika, gyógytorna
- Fogamzásgátlás
- Kardiológia
- Mell-önvizsgálat
- Memóriazavar
- Menopauza
- Nőgyógyászat
- Patikai tanácsadás
- Tabuk nélkül a női egészségügyi problémákról
- Tanácsadás kismamáknak
- Urológia
Családi programok (09:30–17:00)
A rendezvény a gyerekeket és családokat is várja különféle élményalapú és interaktív programokkal:
- Gyerekprogramok
- Richter Anna Díj – interaktív élményszoba
- Elsősegélynyújtás-bemutató
- Virtuális gyárlátogatás VR-szemüveggel
- Aktív Iskola – "Hozzuk mozgásba a gyerekeket!"
- KórházSuli – "Híd a kórház és az iskola között"
Egészség ezreknek, milliók a kórháznak
A rendezvény mottója találóan fejezi ki a program lényegét: a résztvevők nemcsak saját maguknak tesznek jót az egészségügyi szűrésekkel és tanácsadásokkal, hanem hozzájárulnak egy korszerű orvosi eszköz beszerzéséhez is, amely a helyi kórház munkáját segíti majd.
További részletek az semény Facebook oldalán.