Beharangozó videó

1 órája

Indul a visszaszámlálás: közeleg a XXI. Rácalmási Tökfesztivál!

Az esemény immár huszonegyedik alkalommal várja a látogatókat egy valódi őszi mesevilágba, ahol a tökök, a muzsika, a gasztronómia és a közös élmények kerülnek a középpontba. Idén szeptember 19–21. között ismét benépesíti a Jankovich-kúria gyönyörű környezetét a már hagyományos Rácalmási Tökfesztivál.

Legutóbb Rácalmáson volt tökfesztivál

Fotó: duol.hu

A szervezők egy látványos és színvonalas beharangozó videóval adtak ízelítőt a fesztivál hangulatából, amely minden eddiginél sokszínűbb programkínálatot ígér. A Rácalmási Tökfesztivál  idén is remek programokkal várja az érdekődőket.

Rácalmási Tökfesztivál
Ismét benépesíti a Jankovich-kúria gyönyörű környezetét a Rácalmási Tökfesztivál
Fotó: duol.hu

Rácalmási Tökfesztivál - Programkavalkád minden korosztálynak

Koncertek: a színpadon többek között a Punnany Massif, Dzsúdló, NOX, TNT és sok más népszerű előadó gondoskodik a felejthetetlen hangulatról.

Táncbemutatók: hagyományőrző és modern produkciók egyaránt színesítik a fesztivál kínálatát.

Gyerek- és családi programok: játékos, interaktív foglalkozások, kézműveskedés és mesebeli kalandok várják a kicsiket.

Gasztrokalandok és vásár: a látogatók kézműves portékákat, helyi ízeket és kulináris különlegességeket is felfedezhetnek.

Jegyek és további információk

A részletes program és jegyvásárlási lehetőség a tokfesztival.jankovichkuria.hu oldalon érhető el.

A szervezők arra buzdítják a látogatókat, hogy osszák meg a hírt, és hívják el barátaikat is.

