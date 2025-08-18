1 órája
Indul a visszaszámlálás: közeleg a XXI. Rácalmási Tökfesztivál!
Az esemény immár huszonegyedik alkalommal várja a látogatókat egy valódi őszi mesevilágba, ahol a tökök, a muzsika, a gasztronómia és a közös élmények kerülnek a középpontba. Idén szeptember 19–21. között ismét benépesíti a Jankovich-kúria gyönyörű környezetét a már hagyományos Rácalmási Tökfesztivál.
Legutóbb Rácalmáson volt tökfesztivál
Fotó: duol.hu
A szervezők egy látványos és színvonalas beharangozó videóval adtak ízelítőt a fesztivál hangulatából, amely minden eddiginél sokszínűbb programkínálatot ígér. A Rácalmási Tökfesztivál idén is remek programokkal várja az érdekődőket.
Rácalmási Tökfesztivál - Programkavalkád minden korosztálynak
Koncertek: a színpadon többek között a Punnany Massif, Dzsúdló, NOX, TNT és sok más népszerű előadó gondoskodik a felejthetetlen hangulatról.
Táncbemutatók: hagyományőrző és modern produkciók egyaránt színesítik a fesztivál kínálatát.
Gyerek- és családi programok: játékos, interaktív foglalkozások, kézműveskedés és mesebeli kalandok várják a kicsiket.
Gasztrokalandok és vásár: a látogatók kézműves portékákat, helyi ízeket és kulináris különlegességeket is felfedezhetnek.
Jegyek és további információk
A részletes program és jegyvásárlási lehetőség a tokfesztival.jankovichkuria.hu oldalon érhető el.
A szervezők arra buzdítják a látogatókat, hogy osszák meg a hírt, és hívják el barátaikat is.