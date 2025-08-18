Indul a visszaszámlálás: közeleg a XXI. Rácalmási Tökfesztivál!

A szervezők egy látványos és színvonalas beharangozó videóval adtak ízelítőt a fesztivál hangulatából, amely minden eddiginél sokszínűbb programkínálatot ígér. A Rácalmási Tökfesztivál idén is remek programokkal várja az érdekődőket.

Ismét benépesíti a Jankovich-kúria gyönyörű környezetét a Rácalmási Tökfesztivál

Fotó: duol.hu

Rácalmási Tökfesztivál - Programkavalkád minden korosztálynak

Koncertek: a színpadon többek között a Punnany Massif, Dzsúdló, NOX, TNT és sok más népszerű előadó gondoskodik a felejthetetlen hangulatról.

Táncbemutatók: hagyományőrző és modern produkciók egyaránt színesítik a fesztivál kínálatát.

Gyerek- és családi programok: játékos, interaktív foglalkozások, kézműveskedés és mesebeli kalandok várják a kicsiket.

Gasztrokalandok és vásár: a látogatók kézműves portékákat, helyi ízeket és kulináris különlegességeket is felfedezhetnek.

Jegyek és további információk

A részletes program és jegyvásárlási lehetőség a tokfesztival.jankovichkuria.hu oldalon érhető el.

A szervezők arra buzdítják a látogatókat, hogy osszák meg a hírt, és hívják el barátaikat is.